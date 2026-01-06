Lionel Messi Receives 2025 MLS Season MVP AwardGetty Images Sport
علي سمير

هل يخضع للعلاج النفسي؟ ميسي : أنا غريب الأطوار وأحب العزلة وأنتونيلا تمنعني من لعب الكرة مع أطفالي!

الكثير من الخبايا عن حياة ميسي على الجانب المهني والشخصي

وسط زحام كأس الأمم الإفريقية وانشغال أوروبا بدورياتها ومسابقاتها المحلية، خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بحياته ومسيرته.

"أنا شخص غريب الأطوار" .. البعض اتهمه بهذا الأمر وها هو الآن يعترف به، متحدثًا عن طريقة حياته غير المعتادة وعلاقته بزوجته أنتونيلا روكوزو.

وجلس ميسي مع الثنائي نيكو أوتشياتو ودييجو ليوكو، في مقابلة اتسمت بالعفوية عبر "لوزو تي في" كشف فيها عن أشياء لم يتحدث عنها من قبل.

  • lionel messi antonella roccuzzo inter miami 2024Getty Images

    "ممنوع اللمس"

    ميسي قال عن هوسه بالنظام والنظافة:"لا أحب أن يقوم أي شخص بلمس المتعلقات الخاصة بي، اعتدت على هذا الأمر منذ أن كنت صغيرًا، زوجتي أنتونيلا كانت فوضوية للغاية، ولكنها أصبحت تشاركني نفس الأسلوب، لدرجة أنها فرضت العديد من الضوابط داخل المنزل".

    وأضاف:"منعتني من لعب كرة القدم مع أطفالي في غرفة المعيشة، قلت لها:نحن نعيش ونجلب المال من الكرة ولا نستطيع لعبها في المنزل؟".

    وتابع:"  الضوضاء تجعلني أشعر بالكثير من الضغوطات في حياتي لذلك أحرص على تجنبها، هناك بعض الأمور المحظورة التي تدفعني إلى ترك المنزل أو عزل نفسي تمامًا".

    وواصل حديثه:"لدي عالمي الخاص، أنا شخص غريب الأطوار، أحب البقاء وحيدًا وأستمتع بذلك، الفوضى التي أراها في منزلي مع 3 أطفال وهم يركضون في كل مكان تجعلني أعر بالاستنزاف".

    وأشار ميسي إلى أنه يميل إلى الانغلاق على نفسه والبقاء وحيدًا ومشاهدة التلفاز، وذلك للهروب من أي فوضى يعيشها مع عائلته.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    هل يخضع للعلاج النفسي؟

    ليو قال عن ما يفعله عندما يكون في حالة مزاجية سيئة:"لا أتواصل مع أي شخص وأتعامل مع الأمر داخليًا".

    وعن العلاج النفسي:"في الحقيقة لا، لم أخضع له من قبل"، موضحًا أنه سبق أن تم علاجه نفسيًا لفترة في برشلونة، لكنه لم يستمر في هذا الأمر، ليفضل كتمان المشاكل وحده.

    وبالنسبة لعلاقته مع أنتونيلا:"في الواقع، هي رومانسية أكثر مني بكثير، كنا نتحدث كثيرًا وندخل في نقاشات ولكنها توقفت عن إظهار مشاعرها لي لأنني لم أكن أحب ذلك كثيرًا، لأنني لا أجيد التعبير عن إحساسي بنفس الطريقة".

    وأما عن والده خورخي:"على الجانب الرياضي، أنا أكثر شخص يقوم بانتقاد نفسه، أعلم عندما ألعب بشكل جيد أو العكس، ولكني أحتاج لرأيه دائمًا، اعتدت على سؤاله عن كل شيء منذ الصغر وأتصل به بعد المباريات".

    تطور قصة حبه بها:"كانت تعجبني منذ الصغر، لوكاس سكاليا ابن عمها وزميلي السابق في ناشئي نيولز كان له دورًا في نجاح علاقتنا، عمري كان 9 أو 10 سنوات، وعندما رحلت كان التواصل صعبًا للغاية، واستخدمنا برنامج "MSN" عن طريق الرسائل والبريد الإلكتروني".

    وأنهى حديثه:"مع وصولي لبرشلونة أصبحت الأمور أكثر صعوبة، ولكن مع عودتي المتكررة إلى روزاريو عادت الروابط أقوى لتتخذ مسارًا مختلف في مرحلة الشباب، وبعدها قررت ترك حياتها للانتقال مي، القرار لم يكن سهلًا نظرًا لعمرها ودراستها وعائلتها، لكنه كان مفتاحًا لترسيخ علاقتنا".

  • قصة انتقاله إلى ريفر بليت و"عصر مارادونا"

    نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي قال:"ذهبت بمفردي إلى ريفر بليت وأجريت اختبارًا، تدربت وأخبرني النادي بأنه سيتكفل بالعلاج، وكان علي البقاء في السكن الخاص بهم".

    وأوضح:"قالوا لي إنهم لا يمكنهم مساعدتي بخصوص بطاقة الانتقال، وأنه علي الذهاب إلى نيولز أولد بويز، عدت لهم لطلب البطاقة ولكنهم لم يعطونها لي، الموقف كان صعبًا ولكن بعد ذلك ظهر برشلونة".

    الفارق بين الجيل الحالي وعصر دييجو أرماندو مارادونا:"كل من عاصره وعاش خلال فترة تألقه يحبه ويتخذه كقدوة له، دييجو سيظل دييجو إلى الأبد، ولن يكون هناك أي شخص مثله، وأعتقد أن الجيل الآخر كبر على أشياء مختلفة وسار في طريق آخر عندما يتعلق الأمر بقدوته".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Argentina v Venezuela: Quarterfinal - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    الاعتزال الدولي

    أزمته مع منتخب الأرجنتين:"في برشلونة، كنت ألعب بطريقة ممتازة، فزنا بكل شيء، النادي كان منزلي، ولكن الأمور اختلفت تمامًا في الأرجنتين، تعرضت للكثير من السباب وعانيت بسبب النتائج السيئة مع الفريق، عائلتي عانت أكثر من الجميع، لأنهم عاشوا في البلاد وشاهدوا النقد بأعينه".

    وكشف:"عرفت العديد من الأشياء التي لم تكن لدي أي فكرة عنها لعدم متابعتي الأمور بشكل مستمر، ولكنهم عانوا كثيرًا وهذا يجعلني أشعر بالحزن الشديد لما حدث لهم".

    الاعتزال الدولي في 2016:"في لحظة ما شعرت أنني لا أستطيع تحمل الأمر أكثر من كذلك، لم أرغب في العودة، ولكني بعدها ندمت على هذا القرار، تمكنت من استعادة طاقتي من جديد ولم أهتم بالانتقادات، إنها الحياة، عليك أن تسقط أحيانًا حتى تنهض وتبدأ من جديد، حتى إن لم تنجح، عليك التأكد من بذل كل ما لديك لتحقيق حلمك".

    هل هو شخص حساس؟:"نعم، أبكي عندما أشاهد بعض الأفلام، لا أتذكر آخر مرة فعلت فيها ذلك، ولكن الأعمال المبنية على وقائع حدثت بالفعل هي الأكثر تأثيرًا على مشاعري".

    إذن ميسي شخص حساس ولكنه غير رومانسي، مهووس بالنظافة والتنظيم، أسطورة كرة قدم ولا يستطيع أن يلعبها في منزله .. أشياء لم نكن نعرفها عن النجم الأرجنتيني وكشف لنا عنها في حديثه الشيق والمفاجىء بعد نجاحه في الفوز بكأس الدوري الأمريكي مؤخرًا مع إنتر ميامي.

0