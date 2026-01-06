هل يخضع للعلاج النفسي؟ ميسي : أنا غريب الأطوار وأحب العزلة وأنتونيلا تمنعني من لعب الكرة مع أطفالي!

ليو قال عن ما يفعله عندما يكون في حالة مزاجية سيئة:"لا أتواصل مع أي شخص وأتعامل مع الأمر داخليًا".

وعن العلاج النفسي:"في الحقيقة لا، لم أخضع له من قبل"، موضحًا أنه سبق أن تم علاجه نفسيًا لفترة في برشلونة، لكنه لم يستمر في هذا الأمر، ليفضل كتمان المشاكل وحده.

وبالنسبة لعلاقته مع أنتونيلا:"في الواقع، هي رومانسية أكثر مني بكثير، كنا نتحدث كثيرًا وندخل في نقاشات ولكنها توقفت عن إظهار مشاعرها لي لأنني لم أكن أحب ذلك كثيرًا، لأنني لا أجيد التعبير عن إحساسي بنفس الطريقة".

وأما عن والده خورخي:"على الجانب الرياضي، أنا أكثر شخص يقوم بانتقاد نفسه، أعلم عندما ألعب بشكل جيد أو العكس، ولكني أحتاج لرأيه دائمًا، اعتدت على سؤاله عن كل شيء منذ الصغر وأتصل به بعد المباريات".

تطور قصة حبه بها:"كانت تعجبني منذ الصغر، لوكاس سكاليا ابن عمها وزميلي السابق في ناشئي نيولز كان له دورًا في نجاح علاقتنا، عمري كان 9 أو 10 سنوات، وعندما رحلت كان التواصل صعبًا للغاية، واستخدمنا برنامج "MSN" عن طريق الرسائل والبريد الإلكتروني".

وأنهى حديثه:"مع وصولي لبرشلونة أصبحت الأمور أكثر صعوبة، ولكن مع عودتي المتكررة إلى روزاريو عادت الروابط أقوى لتتخذ مسارًا مختلف في مرحلة الشباب، وبعدها قررت ترك حياتها للانتقال مي، القرار لم يكن سهلًا نظرًا لعمرها ودراستها وعائلتها، لكنه كان مفتاحًا لترسيخ علاقتنا".