في مفاجأة من العيار الثقيل، خرجت بعض التسريبات من مقربين عن اقتراب انتهاء العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، وزوجته أنتونيلا روكوزو.
"انتهى الحب وليونيل يواعد امرأة أرجنتينية" .. تسريبات عن خيانة بين ميسي وأنتونيلا
علاقة ميسي وأنتونيلا
تلك العلاقة تعد واحدة من أشهر "قصص الحب" في عالم الساحرة المستديرة، والتي لا تزال تحافظ على بريقها، على الأقل في العلن أمام الجماهير.
الثنائي بدأ قصة حبه منذ الطفولة، حتى كُللت بزواج في يونيو 2017، خلال حفل ضخم، شهدته مدينة روزاريو الأرجنتينية.
وأسفرت تلك العلاقة عن ثلاثة أبناء؛ تياجو، ماتيو وسيرو، في طريقهم إلى السير على خطى والدهم في كرة القدم.
- Getty Images Sport
تسريب شخصية مقربة من أنتونيلا
المفاجأة في تلك العلاقة المستقرة "على العلن"، كشفت عنها قناة "A24" الأرجنتينية، نقلًا عن المنجمة المكسيكية موني فيدنتي، التي زعمت أنها حصلت على معلومات جديدة من أحد الأشخاص المقربين من أنتونيلا..
موني فيدنتي ادعت أن شخص مقرب من أنتونيلا أنه قال بحسم: "انتهى الحب"، في إشارة إلى توتر العلاقة بينها وبين ليونيل ميسي.
ولم تكتب المكسيكية التي تدعم موقفها بمعلومات من مقربين بهذا الحد، بل تطرقت لمزاعم عن علاقة بين أنتونيلا ورجل آخر، فيما يواعد ميسي امرأة أرجنتينية.
ميسي وأنتونيلا يلتزمان الصمت
مقابل هذه المزاعم، التي خرجت خلال الساعات الماضية، لا يزال ليونيل ميسي وزوجته المؤثرة الأرجنتينية يلتزمان الصمت، ولم يصدر منهما أي تصريحات رسمية.
لكن آخر لفتة بين الثنائي كانت قبل أيام، تحديدًا 14 فبراير، بالتزامن مع "عيد الحب"، إذ كشفت أنتونيلا عن هدية ميسي لها، والتي كانت عبارة عن دمية ضخمة.
- AFP
وماذا بعد؟
بالحديث عن الجانب الكروي لميسي، فيستعد حاليًا للعودة لمنافسات الدوري الأمريكي 2026، بعدما قاد إنتر ميامي للتتويج بلقب العام الماضي لأول مرة في تاريخه.
ومن المقرر أن يفتتح إنتر ميامي منافسات 2026 بمواجهة لوس أنجلوس، في 22 من فبراير الجاري.