هل يتحقق حلم الجمع بين ميسي ورونالدو في النصر؟

"إلى أين يذهب ليونيل ميسي؟"، ذلك هو السؤال الأبرز على الساحة الرياضية في السعودية، وذلك بعد ظهور أنباء جديدة تفيد بجدية مفاوضات برنامج الاستقطاب مع نجم إنتر ميامي، عن طريق والده، مع منح بطل مونديال قطر، الحرية في اختيار النادي الذي يريد تمثيله.

الأهلي، الهلال، النصر أم الاتحاد؟ كان سؤالًا دار بين نقاد برنامج "أكشن مع وليد"، حول هوية النادي الأنسب للحصول على توقيع ليونيل ميسي، في صفقة جديدة ستحدث هزة في الأوساط الرياضية العالمية، بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في شتاء 2023.