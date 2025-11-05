بعد رفض السعودية ضمه .. وكلاء ليونيل ميسي يلجأون لعملاق تركيا لإنقاذه من التوقف الأمريكي قبل كأس العالم 2026!

كشف عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، عن كواليس مثيرة تتعلق برغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانضمام إلى دوري روشن السعودي خلال صيف عام 2025، وذلك استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال حماد، خلال ظهوره في بودكاست "سقراط" عبر منصة ثمانية: "كانت هناك خطة لوجود ميسي ضمن برامج أكاديمية مهد، خاصة في الفئات السنية، كما أن اللاعب أبدى رغبة حقيقية في الانضمام إلى دوري روشن خلال فترة توقف الدوري الأمريكي الممتدة لأربعة أشهر".

وأضاف: "ميسي تواصل معي بالفعل من أجل خوض تجربة قصيرة في السعودية على غرار ما فعله بيكهام سابقًا، عندما لعب مع ميلان الإيطالي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي أثناء وجوده في لوس أنجلوس جالاكسي".

وأوضح حماد أنه عرض فكرة انضمام ميسي على وزير الرياضة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، مبينًا: "كانت هناك ضغوط من ميسي لرغبته في اللعب والبقاء في أجواء المنافسة، لكن الوزير رفض، لأن دوري روشن لا يُفترض أن يكون محطة إعداد لأي لاعب قبل كأس العالم".

كما تحدّث الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد عن الفرق في الشخصية بين ميسي وكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني كان يميل إلى اصطحاب بعض زملائه السابقين في برشلونة معه، في حين أن رونالدو يرى الأمر كتحدٍّ جديد وتجربة مختلفة في بلد جديد.

وختم حماد حديثه مؤكدًا أن رغبة ميسي في اللعب بالمملكة كانت حقيقية، لكنها لم تكتمل لأسباب تنظيمية تتعلق بتوجهات الدوري السعودي واستراتيجيته التطويرية.