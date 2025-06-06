ليونيل ميسي "البديل" أمام تشيلي.. خطورة فورية وسيميوني حرمنا من صناعة لا تنسى!

ليونيل ميسي بدأ بديلًا قبل أن يشترك في الشوط الثاني

آثر ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إبقاء نجمه الأبرز ليونيل ميسي على دكة البدلاء أمام تشيلي في الجولة الخامسة عشرة من عمر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق التانجو الأرجنتيني الانتصار على تشيلي بهدف نظيف أحرزه خوليان ألفاريز، ليرفع رفاق ليونيل ميسي رصيدهم إلى النقطة رقم 34 في صدارة التصفيات التي ضمنوا الوصول فيها إلى المونديال.

واشترك ليونيل ميسي بديلًا لنيكو باز في الدقيقة 57 من المباراة التي أقيمت على ملعب تشيلي الوطني، الذي خسر عليه ميسي من قبل نهائي كوبا أمريكا 2015.