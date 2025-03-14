يقبل الهدايا التي تحمل علامته الخاصة! .. ميسي "البديل الذهبي" يبصم على عبور إنتر ميامي فخ كافاليير

الفريق الأمريكي يتقدم إلى ربع نهائي كأس الكونكاكاف

رغم مشاركته المتأخرة من على مقاعد البدلاء، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استطاع أن يضع بصمة مؤثرة على انتصار فريقه إنتر ميامي على كافاليير الجامايكي وعبوره إلى ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف.

وتغلب إنتر ميامي فجر اليوم الجمعة على مضيفه كافاليير الجامايكي بنتيجة (2-0) على ملعب إيست فيلد بجامايكا، في إياب دور الـ16 من كأس أبطال كونكاكاف، مكررًا فوزه ذهابًا بذات النتيجة، ليبلغ دور الثمانية بانتصار قوامه (4-0).

سجل لويس سواريز، الهدف الأول للفريق الأمريكي، من ركلة جزاء في الدقيقة 37، بينما أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العائد من الإصابة، الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).

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وبذلك الفوز يضرب إنتر ميامي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، موعدًا مع فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في دور الثمانية، بعد أن أطاح الأخير، بكولومبوس كرو.