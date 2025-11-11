"لا أريد أن أكون عبئًا" .. ميسي يثير القلق في الأرجنتين عن مشاركته في كأس العالم

لم يكشف ميسي بعد عما إذا كان سيشارك مع الأرجنتين الصيف المقبل، بعد أن ساعدها في الفوز بأهم الألقاب في قطر 2022، مع بدء موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم في الربيع. سيتوجه العديد من اللاعبين الذين سيواجههم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى كأس العالم بعد خوضهم موسمًا محليًا كاملًا.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال ميسي لصحيفة "سبورت" عندما سُئل مرة أخرى عن مشاركته المحتملة: "نعم، بالطبع. إنها بطولة مييزة. من المميز اللعب مع المنتخب الوطني، خاصة في المسابقات الرسمية الكبرى، الفوز بكأس العالم يعني الكثير لي وجعلني أنظر للقصة بشكل آخر.

"لكن كما قلت، لا أريد أن أكون عبئًا، إذا جاز التعبير. أود أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لأكون متأكدًا من أنني أستطيع مساعدة الفريق والمساهمة فيه. موسمنا يختلف عن الموسم الأوروبي. سيكون لدينا فترة ما قبل الموسم، مع عدد قليل من المباريات قبل كأس العالم، وسنرى كيف تسير الأمور يومًا بيوم لنرى ما إذا كنت أشعر حقًا أنني في حالة بدنية جيدة بما يكفي لأكون في المكان الذي أريده وأكون قادرًا على المشاركة.

"لكن من الواضح أنني أدرك أن هذه بطولة كأس العالم، وهي حدث خاص، وأن المونديال هو أكبر مسابقة على الإطلاق. لذا، أنا متحمس، لكنني أتعامل مع الأمر يوماً بيوم".