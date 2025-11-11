Lionel Messi ArgentinaGetty Images
Chris Burton و علي سمير

"لا أريد أن أكون عبئًا" .. ميسي يثير القلق في الأرجنتين عن مشاركته في كأس العالم

النجم الأرجنتيني يترك الجميع في حالة ترقب

لا يزال ليونيل ميسي يرفض تأكيد خططه بشأن كأس العالم 2026، حيث يترك نجم إنتر ميامي لأرجنتين والجمهور بشكل عام يتساءلون عما إذا كان سيشارك في الدفاع عن اللقب العالمي للبطل الحالي الصيف المقبل. 

لا يزال اللاعب رقم 10 المتقلب جزءًا من فريق ليونيل سكالوني في الوقت الحالي، لكنه يقول إنه "لا يريد أن يكون عبئًا".

  • جدول مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم يثير قلق ميسي

    من الصعب تخيل أن الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية يمكن أن يكون له أي تأثير سلبي على منتخب بلاده، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يدرك أن جدول مباريات الدوري الأمريكي قد يجعله يفتقر إلى الحدة في المباريات قبل انطلاق بطولة الصيف.

    يقترب ميسي حاليًا من نهاية موسم محلي آخر في الولايات المتحدة، حيث حصل على لقب الحذاء الذهبي، وتأهل مع إنتر ميامي إلى نصف نهائي المرحلة الفاصلة.

  • Lionel Messi World Cup trophy 2022Getty

    سجل ميسي مع الأرجنتين: المباريات والأهداف

    المجد الأكبر هناك سيشهد انتهاء موسم آخر لا يُنسى لميسي على قمة النجاح، مع توقيع عقد جديد في جنوب فلوريدا. وهو الآن مرتبط بعقد مع فريق هيرونز حتى عام 2028. على الرغم من أن لديه الكثير من المباريات على مستوى النادي، إلا أن الأسئلة حول مستقبل ميسي الدولي طرحت منذ بعض الوقت.

    لقد خاض آخر مباراة له على أرضه، بعد أن ساعد الأرجنتين في التأهل لكأس العالم، ومن المتوقع أن يتقاعد بعد أن يشارك في الحدث الرئيسي للفيفا في عام 2026. لقد خاض بالفعل 195 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 114 هدفًا.

  • هل ميسي عبء؟ ليو يبقي الأرجنتين في حالة ترقب

    لم يكشف ميسي بعد عما إذا كان سيشارك مع الأرجنتين الصيف المقبل، بعد أن ساعدها في الفوز بأهم الألقاب في قطر 2022، مع بدء موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم في الربيع. سيتوجه العديد من اللاعبين الذين سيواجههم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى كأس العالم بعد خوضهم موسمًا محليًا كاملًا.

    مع أخذ ذلك في الاعتبار، قال ميسي لصحيفة "سبورت" عندما سُئل مرة أخرى عن مشاركته المحتملة: "نعم، بالطبع. إنها بطولة مييزة. من المميز اللعب مع المنتخب الوطني، خاصة في المسابقات الرسمية الكبرى، الفوز بكأس العالم يعني الكثير لي وجعلني أنظر للقصة بشكل آخر.

    "لكن كما قلت، لا أريد أن أكون عبئًا، إذا جاز التعبير. أود أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لأكون متأكدًا من أنني أستطيع مساعدة الفريق والمساهمة فيه. موسمنا يختلف عن الموسم الأوروبي. سيكون لدينا فترة ما قبل الموسم، مع عدد قليل من المباريات قبل كأس العالم، وسنرى كيف تسير الأمور يومًا بيوم لنرى ما إذا كنت أشعر حقًا أنني في حالة بدنية جيدة بما يكفي لأكون في المكان الذي أريده وأكون قادرًا على المشاركة.

    "لكن من الواضح أنني أدرك أن هذه بطولة كأس العالم، وهي حدث خاص، وأن المونديال هو أكبر مسابقة على الإطلاق. لذا، أنا متحمس، لكنني أتعامل مع الأمر يوماً بيوم".

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    الحياة بعد ميسي: الأرجنتين راضية عن عمق تشكيلتها

    بدأت الأرجنتين في التخطيط للحياة بعد ميسي، حيث سمحت إصابات المهاجم المخضرم للآخرين بالمنافسة على منصب صانع الألعاب الأيقوني. سكالوني سعيد بعمق التشكيلة التي يتمتع بها فريقه الآن.

    وقد قال عن الوصول في النهاية إلى مرحلة لا يمكن فيها الاعتماد على وجود لاعب متميز: "الفريق الآن في مرحلة يمكنه فيها اللعب بنفس الطريقة مع ليو أو بدونه، وهو ما كان أكثر تعقيدًا في الماضي حيث كان علينا تغيير بعض اللاعبين. لكن الآن ليس لدينا هذه الضرورة والفريق يعمل بنفس الطريقة، وهذا أمر جيد".

    ميسي حاليًا مع منتخب الأرجنتين الذي يستعد لمباراة ودية مع أنجولا. مع انعقاد المعسكر في أليكانتي، قام نجم برشلونة السابق بزيارة سرية إلى كامب نو - قبل إعادة افتتاح الملعب بعد تجديده بشكل شامل. إنه سعيد بزيارة المكان المألوف له واعترف أنه وعائلته يأملون في العودة إلى كاتالونيا بشكل دائم في وقت ما في المستقبل القريب.

