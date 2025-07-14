جدل ميسي الذي أسال الكثير من الحبر..

"ما أشبه الليلة بالبارحة" .. أو تحديدًا بعام 2023؛ فقبل أيام قليلة عشنا لأسابيع مع جدل ملف تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو نفسه ذاك الجدل الذي كان في "شتاء 2023" بعد فسخ مانشستر يونايتد لعقده، لكن أخيرًا وقع صاروخ ماديرا عقود التجديد للعالمي لمدة موسمين مقبلين.

والآن نحن نعيش في "دوامة صيف 2023"، تلك التي كانت خاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي..

وقتها انتهى عقد ليو مع باريس سان جيرمان، ودخل في مفاوضات مطولة مع مسؤولي الكرة السعودية، لتمثيل الهلال، لكن النهاية كانت صادمة بتفضيله الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت الراهن، عادت حيرة ميسي من جديد، فعقده مع إنتر ميامي ينتهي بنهاية ديسمبر 2025، والتقارير تؤكد رغبته في خوض تجربة أقوى من تلك التي يعيشها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر التي تسبق كأس العالم للمنتخبات 2026.

ورغم أن تقارير أخرى تتحدث عن نيته تجديد العقد مع إنتر ميامي إلا أن الوسط السعودي على صفيح ساخن حاليًا، كون النصر يملك رونالدو، والاتحاد لديه بالفعل كريم بنزيما، والسؤال واحد "أيهما أحق بضم ليونيل ميسي .. الهلال أم الأهلي؟!".

دعونا في السطور التالية نستعرض كافة وجهات النظر، ونخرج بالنتيجة النهائية لحسم الجدل الدائر حاليًا بين الهلاليين والأهلاويين..