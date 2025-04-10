ميسي ضد لوس أنجلوس | "مخادع" وشاهد على ريمونتادا جديدة .. أشعل صراعًا مع رونالدو وكرس عقدة المونديال!

ميسي يواصل نثر سحره ويقترب من المجد مع إنتر ميامي..

عاشت جماهير إنتر ميامي، ليلة هنيئة، بـ"ريمونتادا" مثيرة على لوس أنجلوس بنتيجة (3-1)، لعب فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دور البطولة، في قيادة فريقه لحجز مقعد في نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بموسم 2024-25.

وكان لوس أنجلوس قد حسم لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، ثم فاجأ آرون لونج جماهير إنتر ميامي بإحراز هدف جديد للضيوف مبكرًا، في الدقيقة العاشرة، ليصبح الإنتر بحاجة للفوز بأكثر من هدفين من أجل التأهل.

وقرر ميسي، استعادة ذكريات الأمجاد، وحمل لواء إنتر ميامي بإحراز هدفين في الدقيقتين 35 و84، فيما وقع فيديريكو ريدوندو على الهدف الثاني بالدقيقة 61، ليطير "البرغوث" ورفاقه إلى نصف النهائي.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ما قدم ليونيل ميسي في مواجهة الإياب أمام لوس أنجلوس..