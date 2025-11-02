lionel messi GFX GOAL ONLYAI gfx GOAL ONLY
أحمد رفعت

عداد الأرقام مستمر والكرة عاندته .. هدف ميسي الصاروخي لم يشفع لإنتر ميامي أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي!

ميسي يُسجل ولكن هدفه لم يكن كافيًا لتأهل فريقه بالدوري الأمريكي، ليلجأ إلى المباراة الفاصلة

لم ينجح ليونيل ميسي في إنقاذ فريقه إنتر ميامي من الهزيمة على يد ناشفيل، وقيادة فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي، بعد هزيمته بهدفين لهدف.

كان ميسي ورفاقه يبحثون عن التعادل على أقل تقدير، من أجل اللجوء إلى ركلات الجزاء التي كانت الممكن أن تقود الفريق للتأهل إلى الدور المقبل بمرحلة البلاي أوف.

ليونيل سجل هدف إنتر ميامي الوحيد، ولكنه لم يشفع لفريقه الذي أصبح مضطرًا لخوض مباراة فاصلة أمام ناشفيل، من أجل تحديد المتأهل بين الفريقين إلى نصف النهائي.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    هدفين لناشفيل وفرص ميسي المهدرة

    كانت بداية المباراة صعبة على نادي إنتر ميامي، إذ تلقى الهدف الأول بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح سوريدج في ترجمتها بالشباك.

    وأهدر ميسي بعدها فرصة كانت من الممكن أن تُعلن التعادل بالدقيقة 13 من عمر المباراة، بعدما مرر الكرة إلى لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، ليبعدها الحارس، ليجدها ميسي أمامه والمرمى شبه خالٍ، ولكن سددها خارج المرمى.

    وعاند القائم الأيمن لحارس ناشفيل إنتر ميامي بالدقيقة 19، بعد تسديدة من لويس سواريز الذي انفرد بالحارس وراوغه، ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى ولكن القائم تدخل.

    لاعبو ناشفيل منعوا ميسي من الوصول إلى المرمى مجددًا بالدقيقة 27، بعدما قاموا بالتصدي لتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

    وقبل نهاية الشوط الأول بالتحديد بالدقيقة 45، نجح ناشفيل في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة ركنية، ترجمها اللاعب باوير داخل مرمى إنتر ميامي، لتتصعب مهمة رفاق ميسي.

    • إعلان

  • ميسي يقلص الفارق وطفل يقتحم الملعب من أجله

    وبحث النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 57، بعدما ارتطم وجهه في مرفق مدافع ناشفيل داخل منطقة الجزاء.

    ونجح ليونيل ميسي في تقليص الفارق بتسجيله لهدف في الدقيقة 90 من زمن المباراة، بعد مراوغة لمدافع ناشفيل وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنت الشباك.

    وبعد نهاية المباراة، اقتحم أحد الأطفال الملعب، من أجل التقاط صورة مع النجم ليونيل ميسي، الذي احتضنه وتعامل معه بلطف، قبل أن يتدخل أمن الملعب ويصطحبه إلى الخارج.

    وظهرت علامات الحزن على ميسي عقب انتهاء المباراة، بسبب عدم حسم اللقاء والتأهل إلى المرحلة التالية في الدوري الأمريكي.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ميسي يبحث عن تفادي سيناريو الموسم الماضي

    ومن المقرر أن يلعب ميسي ورفاقه مباراة فاصلة أمام ناشفيل فجر الأحد المقبل، لتحديد المتأهل إلى دور نصف النهائي في مرحلة "البلاي أوف"، بالدوري الأمريكي.

    وحقق إنتر ميامي الفوز على ناشفيل في المباراة الأولى بهدفين دون رد، قبل أن يخسر اليوم بهدفين لهدف، ليتجه الحسم إلى فجر الأحد المقبل في المباراة الفاصلة.

    ويُريد ميسي تفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي، حينما ودع الفريق البطولة في ربع النهائي على يد أتلانتا يونايتد، بعدما فاز في المباراة الأولى 2-1، قبل أن يخسر بنفس النتيجة إيابًا، ثم خسر اللقاء الفاصل بنتيجة 3-2 ليودع البطولة مبكرًا.

    وستقام مباراة إنتر ميامي وناشفيل فجر 8 نوفمبر الجاري على ملعب فورت لاودريل في فلوريدا، حيث يُريد حسم المباراة للتأهل إلى نصف النهائي.

    ويستهدف ميسي تحقيق لقب الدوري، بعدما حقق لقب درع المشجعين عام 2024، وهو اللقب الذي جعله يُمثل الدوري الأمريكي في كأس العالم للأندية 2024.

    وكان لقب ليونيل مع إنتر ميامي الأول في عام 2023 هو بطولة كأس الدوريات، وحققه بعد شهر فقط من قدومه إلى الدوري الأمريكي.

  • عداد أرقام ميسي لا يتوقف

    واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلة كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، بعد أن نجح في زيادة غلته من المساهمات التهديفية بشكل ملحوظ، لتصل إلى رقم قياسي مذهل بلغ 1291 مساهمة طوال مسيرته الاحترافية الحافلة. 

    ويضم هذا الرقم الأهداف التي سجلها بنفسه إضافة إلى صناعة الأهداف لزملائه، ما يعكس قدرة ميسي الاستثنائية على التأثير المباشر في نتائج المباريات والفرق التي لعب لها.

    وخلال مسيرته الرائعة، سجل ميسي حتى الآن الهدف رقم 892، بينما وصل عدد الأهداف التي صنعها لزملائه في جميع الفرق التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين إلى 399 هدفًا.

    هذه الأرقام تجعل من ليو اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ كرة القدم، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر من قبل.

    وعلى مستوى الفريق الحالي، يواصل ميسي فرض سيطرته داخل صفوف إنتر ميامي الأمريكي، حيث ساهم بشكل مباشر في 10 أهداف من أصل آخر 13 هدفًا سجلها الفريق في جميع المسابقات، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه. 

    هذا الأمر يؤكد على دوره المحوري كقائد للفريق، ويبرز القيمة الهائلة التي يقدمها داخل الملعب، ليس فقط كلاعب موهوب، بل كمحرك رئيسي لهجمات الفريق ومصدر إلهام لزملائه.

الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي