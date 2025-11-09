Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
أحمد رفعت

احذر من "كباري" ميسي .. ليونيل "الغاضب" يصعب المعادلة على الجميع في تأهل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي!

ميسي يبدع كعادته ويحقق رقمًا من الصعب الوصول له

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتأهل إلى نصف نهائي مرحلة البلاي أوف، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، بعد تحقيق الفوز على ناشفيل برباعية دون رد، في المباراة الحاسمة.

تأهل إنتر ميامي جاء بعد أن فاز في المباراة الأولى بنتيجة 5-2 على ناشفيل، قبل أن يخسر في المباراة الثانية بهدفين دون رد، ليلجأ الفريقين للمباراة الثالثة على ملعب إنتر ميامي، التي شهدت فوزه برباعية نظيفة، وتأهله لنصف النهائي.

وأصبحت هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي في التأهل إلى دور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع فريق سينسيناتي بالدور المقبل من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي ضد سينسيناتي في مباراة واحدة فقط لتحديد المتأهل للنهائي، وذلك مساء يوم السبت 22 نوفمبر الجاري، حيث لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

ويبحث ميسي عن التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما كان قد حصل على بطولتين من قبل مع فريقه الحالي، وهما كأس الدوريات ودرع المشجعين.

  • هدفين و"كوبري".. ميسي أهدر الـ"هاتريك"

    افتتح ميسي أهداف المباراة بالدقيقة العاشرة، بعد أن استلم الكرة من منتصف ملعب ناشفيل، ليتقدم إلى الأمام ويراوغ مدافعي الخصم ثم يسدد الكرة ببراعة في الشباك.

    وقام ليو بحركة فنية رائعة، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب ناشفيل "كوبري"، في الوقت الذي كان يُعاني فيه من ضغط لاعب آخر عليه.

    وأضاف ميسي الهدف الثاني له ولفريقه إنتر ميامي في مرمى ناشفيل بالدقيقة 39، بعد تمريرة من زميله ماتيو سيلفيتي، ليجد المرمى خالٍ ويضع النجم الأرجنتيني الكرة التي عانقت الشباك.

    وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الشخصي الثالث "هاتريك" في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة، أمسك بها حارس ناشفيل بثبات.

  •  "كوبري" جديد وأسيست

    ومع بداية الشوط الثاني، قدم ميسي حركة فنية نالت إعجاب الجمهور أيضًا، بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب آخر في ناشفيل "كوبري".

    وصنع ميسي الهدف الرابع لإنتر ميامي بالدقيقة 76 من عمر اللقاء، بعد تمريرة في العمق جعله تيدي أليندي في مواجهة مع حارس ناشفيل، ليسددها أعلى منه، معلنًا تقدم فريقه برباعية.

    وبذلك يقود ليونيل ميسي فريقه للصعود إلى نصف نهائي البلاي أوف ضمن منافسات الدوري الأمريكي، الذي يحاول الحصول على لقبه لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

    غضب ميسي بسبب التدخلات

    وعانى ليونيل ميسي طوال المباراة من التدخلات العنيفة من جانب لاعبي ناشفيل، حيث تعرض لعرقلة قوية بالدقيقة 31 خلال الشوط الأول، اعترض بعدها بقوة على حكم المباراة بسبب عدم إشهار البطاقة للاعب ناشفيل.

    وشهدت الدقيقة 67 سقوط ميسي على الأرض وهو يُعاني من إصابة، بعد تدخل قوي آخر من جانب لاعبي ناشفيل، ولكن بعد تعافيه استكمل اللقاء بشكل طبيعي.

    ودخل ميسي في مشادة كلامية قوية مع أحد لاعبي ناشفيل بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، يبدو وكأن تلك المشادة جاءت بسبب تدخلات لاعبي الخصم القوية على الأسطورة الأرجنتيني.

  • ميسي ورقم فريد لم يصل له أحد

    وكالعادة؛ حصل ليونيل ميسي على جائزة أيقونة المباراة، بعد الذي قدمه من مساهمات قادت فريقه للصعود إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي.

    بعد أن صنع ميسي هدفًا لزميله أليندي خلال مباراة إنتر ميامي وناشفيل، وصل إلى الأسيست رقم 400 في مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق التي لعب لها وأيضًا المنتخب الأرجنتيني، ليكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.

    وصنع ميسي مع برشلونة 269 هدفًا، ومع إنتر ميامي 37 ومع باريس سان جيرمان 34، والمنتخب الأرجنتيني صنع الأسطورة معه 60 هدفًا.

    ورفع ليونيل رصيده من المساهمات التهديفية إلى 1294 مساهمة في مسيرته حتى الآن، بواقع 894 هدفًا و400 أسيست.

    ونجح ليو أن يعزز مكانته في أن يكون أكثر من ساهم تهديفيًا في تاريخ إنتر ميامي، بعدما ساهم في تسجيل 113 هدفًا لفريقه، بواقع تسجيله لـ76 هدفًا وصناعته لـ37 لزملائه بالفريق.

    وخلال آخر 24 مباراة، ساهم ميسي في 44 مساهمة، سواء مع منتخب الأرجنتين أو إنتر ميامي، في رقم مرعب للأسطورة الأرجنتيني.

    ميسي استطاع خلال عام 2025 فقط أن يساهم في 65 هدفًا، بتسجيله 44 هدفًا وصناعته 21 أسيست، وذلك خلال 50 مباراة فقط.

    وفي أرقام المباراة، سدد ميسي الكرة 4 مرات على المرمى، وسجل هدف وصنع هدفين، ولمس الكرة 59 مرة، ودقة تمريراته الناجحة هي 91%، وصنع فرصة محققة للتسجيل، واستعاد الكرة مرة واحدة، وكسب 10 صراعات بدنية من أصل 17، ليفرض نفسه كأفضل لاعب في المباراة.

    وكشفت منصة "سوفا سكور" عن أن ميسي هو أكثر لاعب يحصل على تقييم 10/10 تاريخيًا، وذلك في 52 مباراة مختلفة.

