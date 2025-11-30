رفع الكأس وتفوق على أسطورة ريال مدريد .. ليونيل ميسي "الغاضب" لا يتوقف عن المساهمات في ليلة تتويج إنتر ميامي!

شهدت المباراة حضور خاص من أجل متابعة النجم الأرجنتيني، أبرزها كان نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، كما تواجد أيضًا في المدرجات والدي ميسي من أجل متابعته.

ومنذ بداية المباراة وعانى ليونيل ميسي من المراقبة اللصيقة من جانب لاعبي نيويورك سيتي، حيث كانت هناك تدخلات عنيفة من الدقائق الأولى في المباراة، لمنعه من التقدم وتشكيل الخطورة على مرماهم.

ولم ينجح ميسي في الوصول بالفعل إلى مرمى الخصم في الدقائق الأولى من المباراة، سوى من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 13 أرسلها على رأس زميله، ولكن حارس المرمى أمسك بالكرة دون أي مشكلة.