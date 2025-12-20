مفاجأة .. ريال مدريد أهدر فرصة ذهبية لضم "ميسي ألمانيا" لينارت كارل، ووالده لا يشعر بأي ندم!

لينارت كارل .. إنه "الشيئ الكبير القادم" في الكرة الألمانية والأوروبية، بعد البداية المبهرة للموسم الحالي مع بايرن ميونخ، ولكن هل كنت تعلم أن ريال مدريد أضاع فرصة ذهبية لاقتناصه؟

بعد الإصابة الصادمة التي تعرض لها جمال موسيالا في مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، كان البافاري في حاجة إلى لاعب آخر يُعوض لحظات السحر التي كان يقدمها النجم الألماني الشاب.

الحل لم يكن بالصفقات، بل داخليًا، عن طريق الشاب لينارت كارل، حيث اقتحم التشكيل الأساسي لبايرن مع المدرب فينسنت كومباني، وأكد أنه لن يستغرق الكثير من الوقت ليكون أحد أهم اللاعبين في مركزه ويطلق عليه البعض "ليونيل ميسي الألماني".