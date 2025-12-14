Lille Auxerre (Goal Only)Goal AR
4 طرود ومشاجرة بين ليل وأوكسير .. بن طالب يحرج مدرب الجزائر ورسالة خفية إلى "المنحوس" جيرو!

7 أهداف و4 بطاقات حمراء..

لم تكن مجرد مباراة، بل "وجبة كروية دسمة"، تشاهد فيها كل شيء؛ غزارة تهديفية، بطاقات صفراء وحمراء، ركلة جزاء، هدف ذاتي، مشاجرة داخل الميدان، هكذا كان الوصف الأمثل لمواجهة أوكسير وليل.

وانتزع ليل فوزًا ماراثونيًا على أوكسير بنتيجة (4-3)، في مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي "موسم 2025-2026"، والتي كانت شاهدة على "4" بطاقات حمراء.

وجاءت رباعية ليل عن طريق هكون هارالدسون، نبيل بن طالب، سوريبا دياون، بنيامين أندري، في الدقائق 9 و77 و80 و86، بينما جاءت ثنائية أوكسير عن طريق تشانسيل مبيمبا "بالخطأ" ولاسين سينايوكو (هدفين) في الدقائق 66 و57 و83.

وحقق ليل الانتصار العاشر في "ليج 1"، والرابع على التوالي، ليحلّ ثالثًا في ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 12 نقطة، في المركز السادس عشر.

ماذا حدث في معركة أوكسير وليل؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    نبيل بن طالب يحرج مدرب الجزائر

    رغم خبرته الدولية الكبيرة مع منتخب الجزائر، ومشاركته في 57 مباراة دولية، وتواجده في كأس العالم 2014، إلا أن ذلك لم يقنع المدير الفني لـ"محاربي الصحراء"، فلاديمير بيتكوفيتش، باستدعائه للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

    نبيل بن طالب، المحور صاحب الـ31 عامًا، قرر الرد على بيتكوفيتش، بهدف رائع أحرزه في شباك أوكسير، في الدقيقة 77، بعدما استغل محاولة دفاعية لـ"تشتيت" الكرة، قبل أن يعيدها من أول لمسة بتسديدة أرضية مرت على يمين الحارس دونافان ليون.

    واكتفى بيتكوفيتش بتفسير استبعاده لنبيل بن طالب، بأنه خيار فني، بعدما أثار هذا القرار انتقادات واسعة، بجانب استبعاد حيماد عبدلي، وأشرف عبادة الذي تألق في كأس العرب.

    ولم يجد نبيل بن طالب، سيناريو أفضل من هدفه في شباك أوكسير، ليوجه ردًا "محرجًا" لبيتكوفيتش، من قلب الميدان، على استبعاده من الكان، موقعًا على ثاني أهدافه في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

  • تلفظ وبصق العزوزي .. مشاجرة و2 بطاقة حمراء

    وكأن المباراة كانت تفتقد للمزيد من الأحداث الساخنة، حتى جاءت الدقيقة 87، لتشهد شجارًا بين أسامة العزوزي ورومان بيرو، أسفر عن قرار الحكم بمنح الثنائي بطاقة حمراء.

    الطريف في الأمر، أن كلاهما لم يكن طرفًا في المخالفة، التي نتج عنها الشجار، بعد تدخل قوي من كيفين دانوا، لاعب أوكسير، على بنيامين أندري، لنفاجأ باللاعبين العزوزي وبيرو يدخلان في "نطح بالرأس"، فيما رصدت عدسة المباراة، اللاعب المغربي وهو يتلفظ للآخر، ثم يغادر أرض الملعب بـ"بصق" في الأرض.

    وقبل تلك الواقعة، كان كلا الفريقين أيضًا يواصل اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما تعرض ناثان نجوي، لاعب ليل، للطرد المباشر في الدقيقة 38، لمنع فرصة انفراد، وكليمينت أكبا، لاعب أوكسير، للإنذار الثاني بالدقيقة 60.

    رسالة خفية لجيرو .. هل صار "عبئًا" على ليل؟

    رغم بدايته الرائعة مع ليل، هذا الموسم، وتسجيله هدفًا في أولى مباراتين في الدوري، بخلاف ثنائيته ضد باريس إف سي في الجولة الـ13، إلا أن المخضرم أوليفيه جيرو، يواجه ظاهرة غريبة في "ليج 1"، تكررت معه في مواجهة أوكسير.

    للمرة الثالثة، يفشل أوليفيه جيرو في التسجيل، فيغادر أرض المباراة، ومن يشارك بديلًا له، يسجل، بل ويضع هدف الحسم في انتصار فريقه، وكأنها رسالة "خفية"، تتحدى قرار المدرب برونو جينيسيو، الذي يواصل الاعتماد عليه بصورة أساسية.

    بعد مباراتي نانت ولوهافر، في الدوري الفرنسي، اللتين شهدتا خروج جيرو، ودخول المغربي حمزة إيكامان، الذي يتكفل بتسجيل هدف انتصار فريقه، كان المهاجم صاحب الـ39 عامًا، يبحث عن زيارة الشباك، في المواجهة التي شهدت غياب إيكامان بداعي الإصابة.

    هنا، جاء الدور على سوريبا دياون الذي أنقذ فريقه من التعادل الذي أحرزه سيناريوكو من علامة الجزاء، في الدقيقة 83، ليتمكن من تسجيل هدف انتصار ليل، بعدها بثلاث دقائق، ويؤكد "عقدة" جيرو مع البدلاء.

    سينايوكو .. تذكروه جيدًا في أمم إفريقيا

    ما إن تم الإعلان عنه في قائمة منتخب مالي، في كأس أمم إفريقيا، حتى قرر لاسين سينايوكو، أن يوجه رسالة للجميع، من قلب مباراة ليل، بأنه سيكون "معادلة صعبة" للخصوم، بعدما لعب دور البطولة مع فريقه، رغم الخسارة.

    الجناح الأيمن لأوكسير، قدم مباراة مميزة، كلّلها بهدفين في شباك ليل، فضلًأ عن انتشاره المثير في مختلف أرجاء الملعب، وتحركاته في الطرفين "الأيمن والأيسر" والعمق.

    وتمكن سينايوكو من إحراز هدفين من أصل "6" تسديدات في المباراة، منها أربعة ذهبت لما بين الخشبات الثلاث، كما ساهم في صنع فرص فريقه، بعدما قدم 32 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 86%، وثلاث كرات طويلة ناجحة بنسبة 100%، فضلًا عن تفوقه في الصراعات البدنية، بعدما كسب 8 مواجهات "هوائية وأرضية" من أصل 11، مع استعادة الكرة "7" مرات من المنافس.

    المهاجم صاحب الـ26 عامًا، يملك في جعبته 7 أهداف دولية في 25 مباراة مع منتخب مالي، منها ثلاثة في كأس أمم إفريقيا، وهدفين في تصفيات كأس العالم، فيما أحرز 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين مع أوكسير في "ليج 1" هذا الموسم، ليثير الأمل بأنه سيكون أحد نجوم "كان 2025".

