بلال محمد

ليلة عودة الابن الضال .. سلوت يكشف عن موقفه من آرنولد ويحذر ليفربول من "سرعة البرق"!

سلوت يخطط لاستقبال أرنولد بطريقة مميزة...

يستعد ملعب آنفيلد لاستضافة ليلة أوروبية مشحونة بالعواطف، عندما يستقبل ليفربول غريمه ريال مدريد في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تتجاوز أهميتها مجرد النقاط الثلاث، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الريدز على تجاوز كبوته الأخيرة، وظهر المدرب الهولندي آرني سلوت أمام وسائل الإعلام، في المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة، وهو يتحدث عن استعدادات فريقه لأسبوع حاسم يبدأ بمواجهة العملاق الإسباني، تليه مواجهة محلية لا تقل ضراوة ضد مانشستر سيتي.

وبينما يعاني ليفربول من تذبذب في المستوى وسلسلة من الإصابات المؤثرة، هيمنت عودة ترنت ألكساندر أرنولد، إلى ملعب آنفيلد مرة أخرى، ولكن بقميص الخصم، على مجريات المؤتمر، ليضع سلوت النقاط على الحروف بشأن استقبال اللاعب، ومطالبًا الجماهير في الوقت ذاته بتقديم الدعم المعتاد في ليلة أوروبية مصيرية.

  • عودة أرنولد تسيطر على المشهد

    كانت اللحظة الأكثر ترقبًا في المؤتمر هي الحديث عن عودة ترينت ألكساندر أرنولد، نجم ليفربول السابق، إلى معقل الريدز، لأول مرة منذ انتقاله المثير للجدل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي. وأكد آرني سلوت أنه سيتعامل مع الموقف باحترافية كبيرة، لكنه أشار بوضوح إلى الشكوك التي تحوم حول رد فعل الجماهير. وقال المدرب الهولندي: "يمكنني فقط أن أخبركم بما سأقدمه له. لدي ذكريات رائعة معه كشخص وكلاعب، تجربتي في العمل معه إيجابية تمامًا".

    وأضاف المدرب الهولندي، الذي بدا حريصًا على الفصل بين مشاعره الشخصية وأجواء المباراة، "أتذكر مشاهدته على شاشات التلفاز، لدينا لحظات رائعة معًا بقميص ليفربول، سأمنحه ترحيبًا دافئًا، لكنني لا أعرف كيف ستستقبله الجماهير". ويعكس هذا التصريح حالة الانقسام المتوقعة في المدرجات تجاه لاعب كان يومًا ما رمزًا للمدينة، قبل أن يختار الرحيل إلى العاصمة الإسبانية، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد النفسي على مباراة مشتعلة بالفعل.

    • إعلان

  • شبح الإصابات يطارد ليفربول

    اعترف سلوت بأن ليفربول لا يمر بأفضل فتراته، وهو أمر لا يمكن إنكاره، فالفريق عانى من 6 هزائم في آخر 8 مباريات، مما وضعه تحت ضغط هائل محليًا وأوروبيًا. ومع ذلك، شدد المدرب على أهمية الانتصار الأخير في الدوري الإنجليزي على أستون فيلا بنتيجة 2-0. ووصف سلوت هذا الفوز بأنه انتفاضة جاءت في وقتها المناسب لرفع الروح المعنوية قبل الأسبوع الحاسم.

    ووفقًا لتقارير صحفية متعددة، بما في ذلك ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، فإن الفوز الأخير أعاد بعض الثقة لغرفة ملابس ليفربول. لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار لعنة الإصابات؛ حيث أكد سلوت غياب الثنائي ألكساندر إيزاك وجيريمي فريمبونج عن مواجهة ريال مدريد، مشيرًا إلى أن إيزاك قد يكون جاهزًا للعب كبديل أمام مانشستر سيتي، لكن ليس لبدء المباراة. وتؤكد مصادر مقربة من النادي أن الحارس الأول أليسون بيكر سيغيب أيضًا، مما يضع الفريق في مأزق دفاعي حقيقي. في المقابل، أثنى سلوت على أداء ريان جرافنبرخ، موضحًا أنه لم يطالبه بزيادة التسديد، بل أصبح اللاعب أقرب لمنطقة الجزاء، مشددًا على أن مهمته الأساسية تبقى في الدفاع.

  • أسبوع الحسم

    لم يُخفِ سلوت صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه هذا الأسبوع، واصفًا كل مباراة قادمة بأنها اختبار حقيقي. وأوضح أن المقارنة مع الموسم الماضي ليست عادلة، قائلًا: "الأمر ليس كما كان في العام الماضي لأننا كنا فريقًا مختلفًا وريال مدريد كان يعاني من إصابات كثيرة".

    وأشار إلى أن المنافس الإسباني أجرى تغييرات، لكن كل مباراة تبقى اختبارًا لمعرفة مستوى ليفربول الحقيقي. وتكتسب المواجهة طابعًا خاصًا بوجود تشابي ألونسو على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، وهو أحد أساطير الريدز السابقين. وأثنى سلوت على عمل ألونسو، مؤكدًا أنه يقوم بعمل رائع، تمامًا كما فعل سلفه كارلو أنشيلوتي. وحول إرث ألونسو في ليفربول، نقل سلوت احترام العاملين في النادي للاعبهم السابق، قائلًا: "لقد فاز بدوري الأبطال هنا، المنسق الإعلامي الجالس بجواري يتحدث باحترام كبير عنه. يقول إنه كان شخصًا عظيمًا". كما تطرق سلوت بشكل مقتضب لتعليقات ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الآخر، مؤكدًا أنه يحترم رأيه بأن ريال مدريد وليفربول فريقان عظيمان.

  • تحذير من سرعة البرق

    في تحليله للخصم، ركز سلوت بشكل خاص على خطورة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي وصفه بأنه سريع كالبرق. محذرًا من قدرات فينيسيوس الفردية الاستثنائية، مشيرًا إلى ما فعله في مباريات سابقة. وقال المدرب الهولندي: "إنه سريع بشكل لا يصدق في مواقف الواحد ضد واحد. يمكنه التغلب على ثلاثة أو أربعة لاعبين. ضد يوفنتوس، تغلب على أربعة أو خمسة".

    ويأتي هذا التحذير في وقت حساس يعاني فيه دفاع ليفربول من غياب ظهيره الأيمن الأساسي فريمبونج. وفي ختام المؤتمر، وجه سلوت رسالة مباشرة إلى جماهير "الريدز"، مدركًا أهمية دورهم في مثل هذه الليالي الكبرى. وقال: "أطلب منكم الحضور ومساعدتنا. غدًا مباراة ضد فريق يعيش فترة جيدة، لكن من الرائع دائمًا اللعب على أرضنا".

