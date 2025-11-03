ليلة عودة الابن الضال .. سلوت يكشف عن موقفه من آرنولد ويحذر ليفربول من "سرعة البرق"!

يستعد ملعب آنفيلد لاستضافة ليلة أوروبية مشحونة بالعواطف، عندما يستقبل ليفربول غريمه ريال مدريد في قمة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تتجاوز أهميتها مجرد النقاط الثلاث، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الريدز على تجاوز كبوته الأخيرة، وظهر المدرب الهولندي آرني سلوت أمام وسائل الإعلام، في المؤتمر الصحفي للمباراة المرتقبة، وهو يتحدث عن استعدادات فريقه لأسبوع حاسم يبدأ بمواجهة العملاق الإسباني، تليه مواجهة محلية لا تقل ضراوة ضد مانشستر سيتي.

وبينما يعاني ليفربول من تذبذب في المستوى وسلسلة من الإصابات المؤثرة، هيمنت عودة ترنت ألكساندر أرنولد، إلى ملعب آنفيلد مرة أخرى، ولكن بقميص الخصم، على مجريات المؤتمر، ليضع سلوت النقاط على الحروف بشأن استقبال اللاعب، ومطالبًا الجماهير في الوقت ذاته بتقديم الدعم المعتاد في ليلة أوروبية مصيرية.