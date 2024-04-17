في ليلة سقوط الهلال أمام العين .. "أعيدوا مقترح تركي آل الشيخ والبليهي يقلد خذلان نجم برشلونة"

الهلال يسقط أخيرًا بعد أشهر من الصمود التاريخي..

"سقط في جولة ولكنه لم يخسر المعركة".. هذا هو حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في واحدة من أسوأ لياليه بمسابقة دوري أبطال آسيا.

الهلال سقط بهدفين مقابل أربعة، أمام مستضيفه نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وسيستضيف الزعيم الهلالي نظيره العين، يوم الثلاثاء القادم، على أرضه ووسط جماهيره بملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث يحتاج إلى الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل مباشرة؛ بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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وقدّم الفريق العيناوي، مستوى هو الأفضل في تاريخه بآسيا، خلال الشوط الأول أمام الهلال، حيث أنهاه بثلاثية نظيفة؛ ولكنه تراجع في النصف الثاني من المباراة، ما ساعد الزعيم في تقليص النتيجة، والحفاظ على أمله قبل الإياب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف عندها؛ بعد هزيمة الهلال أمام العين، في ليلة الأبطال الآسيوية..