عزل عن الفريق ووصل إلى الملعب بتاكسي وسجل .. ليلة بن سبعيني الغريبة في رباعية بوروسيا دورتموند!

تفاقمت الأوضاع في دفاع بوروسيا دورتموند بشكل خطير قبل المباراة على أرضه ضد ماينز 05 مساء الجمعة، وذلك بعد رحيل آرون أنسيلمينو المفاجئ في الشتاء وإصابات إمري تشان وفيليبو ماني، بالإضافة إلى إيقاف نيكو شلوتربك بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

كانت الحاجة ماسة لدرجة أن رامي بن سبعيني اضطر للعب ضد فريق ماينز رغم إصابته الشديدة بالإنفلونزا بحسب التقارير وعزله من قبل المدرب خوفًا من انتشار العدوى قبل ساعات من المباراة.

أثار الجزائري ضجة كبيرة يوم الجمعة لأنه وصل إلى فندق الفريق في رابينلوه قبل 45 دقيقة من وصول الفريق، ثم تم اصطحابه بسيارة أجرة وفقًا لصحيفة "Ruhr Nachrichten".