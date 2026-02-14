Goal.com
Jonas Rütten و هيثم محمد

عزل عن الفريق ووصل إلى الملعب بتاكسي وسجل .. ليلة بن سبعيني الغريبة في رباعية بوروسيا دورتموند!

في دفاع بوروسيا، كان هناك خطر حدوث خسارة أخرى - ولذلك اتخذ المدرب نيكو كوفاتش إجراءً غير عادي.

تفاقمت الأوضاع في دفاع بوروسيا دورتموند بشكل خطير قبل المباراة على أرضه ضد ماينز 05 مساء الجمعة، وذلك بعد رحيل آرون أنسيلمينو المفاجئ في الشتاء وإصابات إمري تشان وفيليبو ماني، بالإضافة إلى إيقاف نيكو شلوتربك بسبب حصوله على بطاقة صفراء. 

كانت الحاجة ماسة لدرجة أن رامي بن سبعيني اضطر للعب ضد فريق ماينز رغم إصابته الشديدة بالإنفلونزا بحسب التقارير وعزله من قبل المدرب خوفًا من انتشار العدوى قبل ساعات من المباراة.

أثار الجزائري ضجة كبيرة يوم الجمعة لأنه وصل إلى فندق الفريق في رابينلوه قبل 45 دقيقة من وصول الفريق، ثم تم اصطحابه بسيارة أجرة وفقًا لصحيفة "Ruhr Nachrichten".

    كان هناك تكهنات حول خسارة مؤلمة أخرى في الدفاع، ولكن تم إزالة القلق، ظهر اسم بن سبعيني في التشكيلة الأساسية لدورتموند. 

    كشف نيكو كوفاتش قبل بدء المباراة عن الإجراء الغريب الذي اتخذه. نظرًا لإصابة النجم الجزائري بالإنفلونزا، فصله كوفاتش عن الفريق خوفًا من خطر العدوى، لذلك لم يسافر مع الفريق إلى الملعب.

  • بن سبعيني يسجل الهدف الرابع في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0 ضد ماينز

    ومع ذلك، لعب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا المباراة بأكملها التي انتهت بفوز فريقه 4-0 على راينهيسن. ذلك أن البديل الوحيد المتبقي، لوكا ريجاني البالغ من العمر 18 عامًا، دخل الملعب بعد الاستراحة ليحل محل نيكلاس زولي الذي بدا أنه مصاب أيضًا.

    لم يبدُ على بن سبعيني أي ضعف كبي بسبب المرض، على العكس من ذلك، قبل نهاية المباراة بوقت قصير، سجل اسمه على الأقل في قائمة الهدافين الرسمية للمباراة، في الهدف الرابع، من صناعة زميله يوليان رييرسون الرابعة، إذ كان النرويجي وراء كل أهداف فريقه مساء الجمعة.

  • موسم 2025/26 لرامي بن سبعيني في BVB بالأرقام:

    • المباريات: 22
    • دقائق اللعب: 1636
    • الأهداف: 4
    • تمريرات حاسمة: 1
