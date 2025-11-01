مستقبله بكرة القدم الأمريكية في خطر.. كين "البشري" يعطل للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الألماني!
إنجاز تاريخي غير مسبوق لبايرن ميونخ
حسم العملاق البافاري المواجهة بالكامل في الشوط الأول، حيث افتتح سيرج جنابري التسجيل في الدقيقة 25، تلاه هدف من المهاجم نيكولاس جاكسون في الدقيقة 31، قبل أن يختتم لويك بادي الثلاثية بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 43.
لكن الأهم من الثلاث نقاط، هو أن هذا الفوز يمثل إنجازاً تاريخياً فريداً. حيث أصبح بايرن ميونخ أول نادٍ في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى على الإطلاق يحقق 15 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات (بالعلامة الكاملة) منذ بداية الموسم.
هذه السلسلة المذهلة من الانتصارات، التي بدأت مع أول مباراة في الموسم، لم يحققها أي فريق آخر في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا من قبل.
كما يُعد هذا الإنجاز هو الأفضل لبايرن ميونخ على صعيد الانتصارات المتتالية منذ فترة تألقه الاستثنائية في سبتمبر 2020، ما يبعث برسالة واضحة لجميع منافسيه بأن النادي البافاري يعيش حالة فنية استثنائية ولا يمكن إيقافه هذا الموسم.
جاكسون يكسر النحس ويفتتح رصيده التهديفي في البوندسليجا
في ليلة مميزة له، نجح المهاجم نيكولاس جاكسون أخيرا في تسجيل هدفه الأول في الدوري الألماني، ليساهم في فوز فريقه بايرن ميونخ على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.
وبدأ جاكسون المباراة أساسياً وقدم 59 دقيقة من الأداء النشط قبل أن يغادر الملعب ليحل محله النجم هاري كين.
سجل جاكسون هدفاً واحداً من تسديدتين، وجاءت تسديدته الوحيدة على المرمى في الشباك، وكان المهاجم السنغالي نشطاً في الثلث الأخير، ووصل معدل أهدافه المتوقعة (xG) إلى 0.78، مما يعكس تمركزه الجيد داخل منطقة الجزاء، على الرغم من إضاعته فرصة خطيرة أخرى.
وخلال الدقائق التي لعبها، لمس جاكسون الكرة 28 مرة وحافظ على دقة تمرير جيدة بنسبة 87%.
لكنه واجه بعض الصعوبات في المواجهات الثنائية، حيث فاز بـ 2 فقط من أصل 7 مواجهات أرضية، ولم ينجح في الفوز بأي مواجهة هوائية (0/2).
ويُعد هذا الهدف دفعة معنوية كبيرة لجاكسون لبدء مسيرته التهديفية الفعلية مع الفريق في منافسات الدوري الألماني.
هاري كين يغيب عن التهديف للمباراة الثانية في البوندسليجا
بعدما قدم مباراة متواضعة الأسبوع الماضي أمام مونشنجلادباخ، وخرج منها دون أي مساهمة تهديفية للمرة الأولى في البوندسليجا، ها هو كين يغادر مرة أخرى على التوالي دون مساهمة.
شارك المهاجم الإنجليزي كبديل في مباراة الليلة أمام باير ليفركوزن، في لقاء كان فريقه متقدماً فيه بالفعل بنتيجة 3-0.
دخل كين إلى أرض الملعب لمدة 31 دقيقة، في محاولة للحفاظ على حساسية المباريات، لكن النتيجة ظلت كما هي دون تغيير حتى صافرة النهاية.
وتعكس أرقام كين طبيعة الدقائق التي لعبها، والتي اتسمت بالهدوء النسبي نظراً لوضع المباراة، حيث لم يتمكن كين من تسجيل أو صناعة أي أهداف. وسدد كرة واحدة فقط تم اعتراضها من قبل الدفاع، فيما بلغ معدل الأهداف المتوقعة لديه 0.16.
وخلال نصف ساعة، لمس كين الكرة 14 مرة فقط، مما يشير إلى قلة مشاركته في بناء الهجمات، وخسر الاستحواذ مرتين.
وكعادته، حافظ كين على دقة عالية في التمرير بلغت 90% (9 تمريرات صحيحة من 10)، ونجح في إيصال جميع تمريراته الطويلة (2/2). ولم يقم كين بأي تدخلات دفاعية أو اعتراضات، وفاز بمواجهة أرضية واحدة من أصل اثنتين خاضهما.
بشكل عام، كانت مشاركة كين محدودة التأثير، وهو أمر متوقع نظراً لحسم المباراة قبل دخوله، حيث انتهت مشاركته دون بصمة تهديفية واضحة.
عرض كرة القدم الأمريكية في خطر
بعد غياب كين عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الألماني، يبدو أن مستقبل صاحب الـ32 عامًا البعيد في ملاعب كرة القدم الأمريكية (NFL) كـ "راكل" (Kicker) بعد اعتزاله يواجه بعض الشكوك.
كان كين قد تلقى عرضًا من بطل السوبر بول داستن كولكيت لتدريبه حتى ينضم لكرة القدم الأمريكية، مؤكداً أن كين "سيكون رائعاً بفضل بعض مهاراته في إنهاء الهجمات"ـ والتي تدل على الدقة.
لم يخف قائد منتخب إنجلترا رغبته في خوض تجربة اللعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، حيث أعرب في وقت سابق عن حلمه في أن يصبح "مُسدد الركلات" في تلك الرياضة بعد نهاية مسيرته الكروية.
إلا أن هذا "الصمت التهديفي" في مباراتين متتاليتين، قد يدفع أسطورة كرة القدم الأمريكية "كولكيت" للتراجع عن عرضه، علمًا بأن كين (32 عاماً) قد صرح سابقاً أن خبرته في تسديد ركلات الترجيح تحت ضغط هائل ستمنحه الأفضلية، مشبهاً إياها بالركلات الحاسمة في الـ NFL.
