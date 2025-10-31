"ليفربول يلعب منقوصًا" .. نجم الريدز السابق يهاجم محمد صلاح بعد تراجع مستواه!

سجل صلاح هدفه الأول منذ أكثر من شهر في الأسبوع الماضي، عندما سجل هدفًا متأخرًا في خسارة ليفربول 3-2 أمام برينتفورد. كان هذا الهدف هو الثالث لللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هذا الموسم، بعد أن سجل ستة أهداف في تسع مباريات في 2024/25. بالإضافة إلى ذلك، سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عددًا من الأهداف مع منتخب مصر يساوي عدد الأهداف التي سجلها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

لم يشارك المصري مع الريدز في منتصف الأسبوع، حيث خرج ليفربول من كأس الرابطة على يد كريستال بالاس، بعد أن اختار المدرب أرني سلوت تشكيلة غير متمرسة خسرت في النهاية 3-0. هذه النتيجة تعني أن ليفربول خسر ست مباريات من أصل سبع في جميع المسابقات، باستثناء الفوز 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

لم يبدأ صلاح المباراة في ألمانيا، بل شارك كبديل في وقت متأخر، في ما يمكن اعتباره أفضل أداء لليفربول في الموسم حتى الآن. ويعتقد هيسكي أن المهاجم، الذي سيبلغ 34 عامًا في يونيو المقبل، في تراجع كبير.