ترجمه
ليفربول يتلقى ضربة قوية مع استبعاد فلوريان فيرتز من مباراة نوتنغهام فورست قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة
تغيير متأخر لليفربول في سيتي جراوند
وصل فيرتز إلى سيتي جراوند مع زملائه في الفريق وبدا أنه سيشارك في المباراة ضد نوتنغهام فورست قبل أن يتم استبعاده في اللحظة الأخيرة. شوهد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف وهو يتحدث مع الجهاز الفني على أرض الملعب قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة. نشر مدونة ليفربول الخاصة بمباريات الفريق تحديثًا جاء فيه: "يبدو أن هناك تغييرًا متأخرًا في تشكيلة ليفربول الأساسية، حيث سيحل كورتيس جونز محل فلوريان فيرتز".
ليفربول: أليسون، فان ديك، كوناتي، كيركز، جونز، سوبوسلاي، ماك أليستر، صلاح، جاكبو، إكيتيكي، جرافنبرخ.
البدلاء: مامارداشفيلي ، جوميز، تشيزا، وودمان، روبرتسون، نيوني، رامزي، موريسون، نغوموها.
أداء ويرتز الرائع
كان ويرتز قد بدأ يستعيد مستواه في أنفيلد بعد انتقاله في الصيف. سجل لاعب الوسط خمسة من أهدافه الستة مع الريدز منذ بداية العام، ولم يغب عن أي مباراة للنادي منذ مباراة الإياب ضد فورست في نوفمبر.
وقد أشاد به المدير الفني آرني سلوت لمساهمته في أوائل فبراير.
وقال: "أولاً وقبل كل شيء، الفضل يعود للاعب لأنه عليه أن يقوم بالعمل. ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضًا في صالة الألعاب الرياضية. ثم كمدرب، حتى لو كان يعاني قليلاً في البداية، عليك أن تستمر في إشراكه لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التحسن. إنه مثال على ذلك".
بينما احتل أداء فيرتز في التهديف عناوين الصحف، فإن سلوت أكثر إعجابًا بنضج لاعب الوسط التكتيكي. وفقًا لمدرب الريدز، وصل فيرتز بمهارات فنية عالمية المستوى، لكن التقدم الحقيقي تمثل في فهمه للعب بدون الكرة واندماجه في الفريق.
"أعتقد أنه لم يتحسن كثيرًا في اللعب بالكرة لأنه كان مميزًا منذ البداية، ربما الآن لديه تواصل أفضل مع زملائه لأنهم لعبوا معًا أكثر فأكثر"، أوضح سلوت. "أرى التحسن الأكبر لديه، وبعض الآخرين، في اللعب بدون الكرة، وهذا المزيج يجعلك جاهزًا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أداء ليفربول المتفاوت
لقد عانى ليفربول من صعوبة في الحفاظ على مستواه في الأسابيع الأخيرة، ومن المرجح أن تؤدي إصابة فيرتز إلى مزيد من عدم الاستقرار في الفريق الذي يجد صعوبة في تحقيق انتصارات متتالية.
وقد فاز الفريق في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وخسر اثنتين وتعادل في واحدة، قبل مواجهته مع فورست.
قارن نجم ليفربول السابق جون ألدريدج ويرتز باللاعب الدولي الإنجليزي الشهير بيتر بيردسلي بعد أن سجل أول أهدافه للنادي، قائلاً: "كان الهدف الأول لفلوريان ويرتز قادمًا، أليس كذلك؟ لقد راقبتُه لفترة من الوقت. إنه لاعب متميز. إنه يذكرني ببيتر بيردسلي. إنه لامع وذكي، لكنه كان بحاجة إلى هذا الهدف. كان هذا الأمر يشغل باله. سيكون هذا مصدر ارتياح له ويمكنه بالتأكيد البناء عليه الآن.
"إنه يتواصل في المناطق الصحيحة مع هوغو إيكيتيكي. من الجيد رؤية ذلك. سيكون هناك المزيد منه، ومنهما معًا. سيعود ألكسندر إيساك أيضًا. عندما تكون مهاجمًا، تحتاج إلى خدمة، وويرتز يقدم ذلك بالتأكيد".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه ليفربول فريق وست هام يوم السبت في محاولة لتعزيز طموحاته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
اضطر المدير الفني سلوت مؤخرًا للرد على المحلل واين روني بعد أن ادعى أن الهولندي لا يتمتع بـ"الهالة" اللازمة لإدارة النادي، قائلاً: "كلنا مختلفون. الشيء الوحيد المشترك بيني وبين يورغن هو أننا فزنا بالدوري – وهذا ليس سيئًا، أليس كذلك؟ أعتقد أن المدير الفني كلما فاز أكثر، زادت هالته. لا أعرف إن كنت تتفق مع وين روني، ولكن إذا كان هذا هو الرأي العام، أعتقد أن الناس سيقولون لك إنني كنت أمتلك هالة أكبر في الموسم الماضي مقارنة بالموسم الحالي.
"لكن ربما يكون هو الوحيد الذي لديه هذا الرأي؛ لا أعرف، أخبرني أنت. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا، لكن أعتقد أنه من العدل القول إن يورغن يتمتع بالتأكيد بجاذبية. يمكنني التحدث عنه، وليس عن نفسي، لكنه يتمتع بالتأكيد بهذه الجاذبية. لكن المدرب الفائز يتمتع بجاذبية أيضاً".
