دموع صلاح وكلمات روبرتسون .. وفاة جوتا لم تهدم موسم ليفربول ولكن "آلام الدقيقة 20" غير قابلة للتجاهل

ليت كرة القدم بهذه السهولة، فكنا سنجد تفسيرات واضحة لكل شيء، تألق أحدهم وانهيار الآخر، ولكنها تحتمل الكثير من وجهات النظر المتناقضة التي بها بعض الوجاهة ومن الصعب إثبات عدم صحتها.

عدم وجود حقيقة مطلقة وواضحة في اللعبة، يجعلنا نسأل .. ماذا يحدث في ليفربول؟ فريق تحول من بطل بلا منافس في الدوري الإنجليزي مع آرني سلوت، إلى فريق متعثر متفكك بلا هوية تحت قيادة نفس المدرب.

الهولندي الذي كان مُلهما بعد رحيل يورجن كلوب، تحول إلى شخص آخر يختلق كافة الأعذار الممكنة لهبوط مستوى فريقه، لدرجة أنه تحجج بقيام الفرق بتغيير خطتها وتشكيلتها عندما تلعب أمام الريدز، وأن البعض الآخر يعتمد على الكرات الثابتة، وكأنهم بحاجة للحصول على إذن منه قبل اختيار طريقة اللعب!

الغريب، أنه من بين كافة الأعذار، هناك سبب واحد رفض سلوت استخدامه، وهو الحادث الأليم بوفاة نجم الفريق ديوجو جوتا وشقيقه في 3 يوليو الماضي، حيث قال إنه ربما يكون هناك تأثير ولكنه ليس العنصر الرئيسي!