ليفربول وريكسهام يتواجهان وجهاً لوجه في جولة ما قبل الموسم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه فريق الدوري الإنجليزي ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز

ستشهد المباراة الرئيسية في الجولة سفر فريق ريكسهام إلى نيويورك لمواجهة ليفربول في ملعب يانكي الشهير عالميًا يوم الأربعاء 29 يوليو. ويمثل هذا الحدث مناسبة هامة لفريق فيل باركنسون، حيث يواجه فريق ريكسهام الذي يحظى بشهرة عالمية فريق الريدز ذو التاريخ العريق في واحدة من أشهر الساحات الرياضية في العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة تتويجًا لهذه الرحلة، حيث ستجذب حشودًا ضخمة واهتمامًا إعلاميًا عالميًا.

وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني الطموح، أعرب مدرب وريكسهام باركنسون عن حماسه لمستوى المنافسة. وقال باركنسون: "نتطلع جميعًا إلى العودة إلى الولايات المتحدة كجزء من استعداداتنا للموسم الجديد. لقد حظينا بدعم رائع في رحلاتنا الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ونحن متشوقون لرؤية مشجعينا هناك مرة أخرى، بينما نلعب أيضًا ضد ثلاثة منافسين أقوياء في مباريات ستلعب دورًا رئيسيًا في استعدادنا لموسم 2026-27".