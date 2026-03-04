Getty Images Sport
ليفربول وريكسهام يتواجهان وجهاً لوجه في جولة ما قبل الموسم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه فريق الدوري الإنجليزي ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز
ريكسهام يعود إلى الولايات المتحدة في عام 2026
تعد هذه الجولة هي الثالثة للنادي في الولايات المتحدة بعد جولتين ناجحتين في عامي 2023 و2024. هذه المرة، سيشارك فريق شمال ويلز في سلسلة كرة القدم الصيفية، مع جدول زمني يتضمن السفر عبر الساحل الشرقي. سيشهد المشجعون في أمريكا عرضًا فريدًا من نوعه حيث سيواجه نجوم الفيلم الوثائقي منافسين من النخبة في ملاعب شهيرة.
مواجهة مع فريق ريدز في ملعب يانكي ستاديوم
ستشهد المباراة الرئيسية في الجولة سفر فريق ريكسهام إلى نيويورك لمواجهة ليفربول في ملعب يانكي الشهير عالميًا يوم الأربعاء 29 يوليو. ويمثل هذا الحدث مناسبة هامة لفريق فيل باركنسون، حيث يواجه فريق ريكسهام الذي يحظى بشهرة عالمية فريق الريدز ذو التاريخ العريق في واحدة من أشهر الساحات الرياضية في العالم. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة تتويجًا لهذه الرحلة، حيث ستجذب حشودًا ضخمة واهتمامًا إعلاميًا عالميًا.
وفي معرض تعليقه على الجدول الزمني الطموح، أعرب مدرب وريكسهام باركنسون عن حماسه لمستوى المنافسة. وقال باركنسون: "نتطلع جميعًا إلى العودة إلى الولايات المتحدة كجزء من استعداداتنا للموسم الجديد. لقد حظينا بدعم رائع في رحلاتنا الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ونحن متشوقون لرؤية مشجعينا هناك مرة أخرى، بينما نلعب أيضًا ضد ثلاثة منافسين أقوياء في مباريات ستلعب دورًا رئيسيًا في استعدادنا لموسم 2026-27".
اختبارات صعبة ضد ليدز وغيرها
قبل المواجهة في نيويورك، تنطلق الجولة في فلوريدا في 25 يوليو، عندما يواجه وريكسهام فريق ليدز في ملعب ريموند جيمس في تامبا. بعد مباراة ليفربول، سيختتم فريق ريد دراغونز رحلته الأمريكية في 2 أغسطس، في مكان مألوف. من المقرر أن يعودوا إلى سوبارو بارك في فيلادلفيا - موقع مواجهتهم مع فيلادلفيا يونيون في 2023 - لمواجهة سندرلاند في المرحلة الأخيرة من الجولة.
يحمل اختيار فيلادلفيا أهمية خاصة للنادي، فهي مسقط رأس الرئيس المشارك روب ماك. من خلال مواجهة ليدز وليفربول وسندرلاند، يضمن وريكسهام قضاء فترة ما قبل الموسم في مواجهة أقوى المنافسين الممكنين. جميع الفرق المشاركة في جولة 2026 تتنافس حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يسلط الضوء على النمو الهائل والطموح الكبير للنادي الويلزي في استمراره في الصعود إلى القمة.
التوسع العالمي وحمى كأس العالم
توقيت الجولة استراتيجي أيضًا، حيث يتزامن مع الحماس الكبير لكرة القدم الذي من المتوقع أن يسيطر على القارة خلال كأس العالم 2026. أكد مايكل ويليامسون، الرئيس التنفيذي لنادي ريكسهام، على أهمية هذه الفرصة لتعزيز العلامة التجارية الدولية للنادي. وقال ويليامسون: "تعيدنا جولة ريكسهام في الولايات المتحدة 2026 إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2024، وفي نفس العام الذي تقام فيه كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة".
وأكد الرئيس التنفيذي على العلاقة مع قاعدة المشجعين الأمريكية، مضيفًا: "توفر الجولة فرصة رائعة لقاعدة مشجعينا المتنامية، خاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لمتابعة الفريق في ثلاث مباريات رفيعة المستوى. من المثير أن نلعب في فلوريدا ونيويورك لأول مرة، وبالطبع أن نعود إلى فيلادلفيا، مسقط رأس رئيسنا المشارك روب ماك. إن حقيقة أننا سنلعب ضد ليدز يونايتد وليفربول وسندرلاند، وهي فرق تلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تبشر بثلاث مناسبات رائعة على مسارح كبيرة، ونحن نتطلع إلى رؤية مشجعينا هناك ومقابلتهم".
