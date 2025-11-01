Goal AR
ليفربول وأستون فيلا | ليلة "كسر السلاسل".. صلاح "الحقيقي" يعود قبل موقعة ريال مدريد!
ليفربول ينهي سلسلة الهزائم المؤلمة
كانت المفارقة الكبرى أن هذا الفوز أنهى سلسلة كارثية لليفربول من 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الوقت ذاته، أوقف سلسلة رائعة لأستون فيلا من 4 انتصارات متتالية.
افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لـ "الريدز" في وقت قاتل مع نهاية الشوط الأول (دقيقة 45'+1)، قبل أن يضيف الهولندي ريان جرافينبرخ الهدف الثاني ليؤمن النقاط الثلاث في الدقيقة 58.
بهذا الانتصار، قفز ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ليستعيد بعضاً من بريقه المفقود، بفارق 7 نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة متراجعاً إلى المركز الحادي عشر.
صلاح يقبل هدية مارتينيز
أنهى النجم المصري محمد صلاح الشوط الأول لفريقه ليفربول أمام أستون فيلا بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاد "الريدز" للتقدم بهدف نظيف كان هو صاحبه.
جاء الهدف بعد هدية غير متوقعة من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي مرر الكرة عن طريق الخطأ إلى محمد صلاح خارج منطقة الجزاء، والذي لم يفوت الفرصة ليضع الكرة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك (من تسديدته الوحيدة في الشوط الأول).
وبعيدًا عن الهدف، كان صلاح شعلة نشاط على الرواق الأيمن، ونجح في كافة المراوغات التي قام بها (3 من 3)، بنسبة نجاح 100%.
كما أظهر حضوره بتقديم تمريرة مفتاحية واحدة، وفاز بـ 4 من أصل 6 مواجهات أرضية، فيما بلغت دقة تمريراته 80%. ورغم فقدانه للاستحواذ 8 مرات، إلا أن بصمته التهديفية كانت هي الحدث الأبرز في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تراجع صلاح على الصعيد الهجومي، رغم مساهمته في تأمين فوز ليفربول بنتيجة 2-0.
فخلال الـ 45 دقيقة الثانية، لم يسدد أي كرة على المرمى، واقتصرت محاولاته على تسديدة واحدة فقط تم اعتراضها من قبل الدفاع، ورغم أنه حافظ على نفس دقة التمرير (80% بـ 12 تمريرة ناجحة)، إلا أن فاعليته الفردية تراجعت بشدة، حيث لم ينجح سوى في مراوغة واحدة فقط من أصل 5 محاولات.
كما عانى صلاح بشكل واضح في الحفاظ على الكرة، حيث فقد الاستحواذ 16 مرة في الشوط الثاني وحده (مقابل 8 فقط في الشوط الأول)، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، وربح 3 مواجهات أرضية فقط من أصل 8 خاضها.
صلاح يواصل أرقامه التاريخية
لم يكن هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك أستون فيلا مجرد هدف لافتتاح التسجيل، بل كان هدفاً "للتاريخ" فتح له أبواباً قياسية جديدة، ليواصل ترسيخ مكانته كأسطورة خالدة في سماء "آنفيلد".
رفع صلاح رصيده إلى 250 هدفًا في جميع المسابقات مع ليفربول، حيث أصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الريدز العريق يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف.
ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز، كتب صلاح سطراً جديداً في تاريخ البطولة. حيث وصل "الملك المصري" إلى المساهمة التهديفية رقم 276 بقميص ليفربول (188 هدفاً و88 تمريرة حاسمة).
بهذا الرقم، عادل صلاح الرقم القياسي التاريخي لواين روني (مع مانشستر يونايتد) كأكثر لاعب مساهمةً بالأهداف مع نادٍ واحد فقط في تاريخ البريميرليج.
واحتاج النجم المصري إلى 298 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم التاريخي، بينما احتاج الأسطورة واين روني إلى 393 مباراة للوصول لنفس عدد المساهمات، ما يبرهن على الفعالية التهديفية الاستثنائية لصلاح.
ردود الفعل على أداء صلاح أمام أستون فيلا
قال أحد مستخدمي منصة إكس: "مباراة ممتازة جدا من الفريق، وصلاح يعود إلى الفورمة"، وأضاف آخر: "فوز وكلين شيت (شباك نظيفة)، مستوى تاريخي من صلاح وماك أليستر"، قبل أن يزيد ثالث: "هذا أفضل مستوى لصلاح منذ بداية الموسم"، وهو ما أكده النجم المصري بنفسه في تصريحات عقب المباراة، حيث قال إنه "غير سعيد" بأدائه لكنه عاد وأصر على أن "كل شيء سيكون بخير".
ويبقى السؤال: هل عاد صلاح إلى أفضل مستوياته في الوقت المناسب قبل مواجهة ريال مدريد المعقدة على ملعب آنفيلد يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، أم سيعود ليفربول ثانية إلى نفق الهزائم الذي مكث فيه الفريق طويلًا وأثار الشكوك حول المشروع الجديد للمدرب الهولندي أرني سلوت؟
