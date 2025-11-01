ليفربول وأستون فيلا | ليلة "كسر السلاسل".. صلاح "الحقيقي" يعود قبل موقعة ريال مدريد!

أنهى النجم المصري محمد صلاح الشوط الأول لفريقه ليفربول أمام أستون فيلا بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاد "الريدز" للتقدم بهدف نظيف كان هو صاحبه.

جاء الهدف بعد هدية غير متوقعة من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي مرر الكرة عن طريق الخطأ إلى محمد صلاح خارج منطقة الجزاء، والذي لم يفوت الفرصة ليضع الكرة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك (من تسديدته الوحيدة في الشوط الأول).

وبعيدًا عن الهدف، كان صلاح شعلة نشاط على الرواق الأيمن، ونجح في كافة المراوغات التي قام بها (3 من 3)، بنسبة نجاح 100%.

كما أظهر حضوره بتقديم تمريرة مفتاحية واحدة، وفاز بـ 4 من أصل 6 مواجهات أرضية، فيما بلغت دقة تمريراته 80%. ورغم فقدانه للاستحواذ 8 مرات، إلا أن بصمته التهديفية كانت هي الحدث الأبرز في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تراجع صلاح على الصعيد الهجومي، رغم مساهمته في تأمين فوز ليفربول بنتيجة 2-0.

فخلال الـ 45 دقيقة الثانية، لم يسدد أي كرة على المرمى، واقتصرت محاولاته على تسديدة واحدة فقط تم اعتراضها من قبل الدفاع، ورغم أنه حافظ على نفس دقة التمرير (80% بـ 12 تمريرة ناجحة)، إلا أن فاعليته الفردية تراجعت بشدة، حيث لم ينجح سوى في مراوغة واحدة فقط من أصل 5 محاولات.

كما عانى صلاح بشكل واضح في الحفاظ على الكرة، حيث فقد الاستحواذ 16 مرة في الشوط الثاني وحده (مقابل 8 فقط في الشوط الأول)، ووقع في مصيدة التسلل مرتين، وربح 3 مواجهات أرضية فقط من أصل 8 خاضها.