رحلة تقترب من نهايتها في ليفربول وشكوك بالمنتخب وجماهير تتخلى عنه.. كييزا في مفترق طرق!

مع خوضه سبعًا وسبعين دقيقة مساء السبت ارتفع رصيد كييزا إلى ما يزيد قليلا عن ستمائة وثلاثين دقيقة هذا الموسم، وهي حصيلة لا يمكن أن تكون مرضية ومن الصعب أن تتحسن في الأسابيع المقبلة.

المدرب سلوت لا يضعه ضمن حساباته الأساسية واللاعب رقم أربعة عشر لم يفعل شيئا أمام برايتون لتغيير هذا الرأي، لعب كييزا كمهاجم وهمي وركض كثيرًا ووضع نفسه تحت تصرف الفريق لكنه لم يصنع الفارق أمام المرمى.

وبالنسبة للجماهير التي وقفت دائمًا إلى جانبه فقد أضاع فرصة كبيرة لزعزعة التسلسل الهرمي في التشكيلة، وعبرت الجماهير عن استيائها عبر منصات التواصل بتصريحات قائلة: "أداء متواضع والآن نفهم لماذا لا يعتمد عليه سلوت" وقال آخرون: "لقد عمل بجد على أرض الملعب في مركز غير مركزه وكان مفيدًا لإراحة إيكيتيكي" بينما أضاف البعض: "كان من المنطقي بيعه الصيف الماضي والاحتفاظ بداروين نونيز" وأكد آخرون: "إنه يتألق فقط عندما يشارك من مقاعد البدلاء".،ومن الآن وحتى نهاية الموسم سيلعب دورًا ثانويًا ثم سيكون الرحيل في يونيو هو النهاية الحتمية.