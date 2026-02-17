رحلة تقترب من نهايتها في ليفربول وشكوك بالمنتخب وجماهير تتخلى عنه.. كييزا في مفترق طرق!

شارك فيديريكو كييزا أساسيًا للمرة الخامسة هذا الموسم مساء السبت ضد برايتون مع ليفربول، وحدث ذلك معه سابقًا مرة واحدة في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون ومرتين في كأس الرابطة ضد ساوثهامبتون وكريستال بالاس ومرة في كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي فاز بها الفريق في يناير ضد بارنسلي.
وتم الدفع بنجم فيورنتينا ويوفنتوس السابق مرة أخرى في كأس إنجلترا مساء السبت في المباراة التي فاز بها فريق ليفربول بثلاثية نظيفة لكنه لم ينجح في التألق، وفي الواقع فقد أضاع فرصة تغيير رأي مدربه آرني سلوت الذي اعتبره دائمًا خيارا ثانيًا أو ثالثًا.