نزهة للفرعون المصري: ليفربول يستعيد محمد صلاح بالوقت المناسب.. لكن لا يخدعكم أهدافه في "حديقته" وولفرهامبتون!

هل تكون بداية انتفاضة محمد صلاح؟!

بينما كانت ذئاب وولفرهامبتون، تستعد للانقضاض على جراح نادي ليفربول؛ ظهر الفرعون المصري محمد صلاح، ليعيد كتابة السيناريو من جديد.

صلاح قاد ليفربول للفوز (3-1) على مستضيفه وولفرهامبتون، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ ليقوده بذلك للتأهُل إلى ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

وسجل صلاح أحد أهداف ليفربول الثلاثة، في الدقيقة 53؛ بينما تكفل أندرو روبرتسون وكورتيس جونز بالهدفين الأخريين، في الدقيقتين 51 و74.

ومن ناحيته.. سجل هوانج هي-تشان، هدف وولفرهامبتون الوحيد؛ ليفشل "الذئاب" في تكرار الفوز على ليفربول، بعد 3 أيام من الانتصار عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح ضد وولفرهامبتون.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    محمد صلاح.. الكابوس الأكبر لوولفرهامبتون

    واصل الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم، تألُقه الكبير ضد نادي وولفرهامبتون، في مختلف المسابقات.

    صلاح سجل هدفًا، في فوز ليفربول (3-1) على وولفرهامبتون، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي؛ التي يهز فيها الفرعون المصري شباك وولفرهامبتون، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 6 من الدوري الإنجليزي 2024-2025: هدف في فوز ليفربول (2-1) على وولفرهامبتون.

    * الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 2024-2025: هدف في فوز ليفربول (2-1) على وولفرهامبتون.

    * الجولة 29 من الدوري الإنجليزي 2025-2026: هدف في خسارة ليفربول (1-2) ضد وولفرهامبتون.

    * دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026: هدف في فوز ليفربول (3-1) على وولفرهامبتون.

    وبما استعرضناه؛ يظهر لنا أن صلاح كما ولو كان في نزهة عندما يقابل وولفرهامبتون، ويسجل في حديقته أو مسرحه الخاص.

  • FBL-ENG-FACUP-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    محمد صلاح يكرر رقمًا شخصيًا غائبًا منذ أشهر

    بعيدًا عن أرقامه ضد نادي وولفرهامبتون.. فقد حقق الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم؛ رقمًا شخصيًا غائبًا عنه، منذ شهر نوفمبر الماضي.

    هذا الرقم تحقق بفضل وولفرهامبتون أيضًا؛ حيث سجل صلاح في مباراتين متتاليتين مع ليفربول، لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي.

    وآخر مرة أحرز فيها صلاح هدفين في مباراتين متتاليتين؛ كانتا ضد برينتفورد وأستون فيلا، على النحو التالي:

    * يوم 25 أكتوبر 2025: هدف في خسارة ليفربول (2-3) ضد برينتفورد، ضمن منافسات الجولة 9 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    * يوم 1 نوفمبر 2025: هدف في فوز ليفربول (2-0) على أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 10 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ولم يقم صلاح بذلك؛ حتى سجل في مباراتين متتاليتين - المفارقة أنهما ضد نفس الفريق وولفرهامبتون -، على النحو التالي:

    * يوم 3 مارس 2026: هدف في خسارة ليفربول (1-2) ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    * يوم 6 مارس 2026: هدف في فوز ليفربول (3-0) على وولفرهامبتون، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وبصفةٍ عامة.. أحرز محمد صلاح 9 أهداف وصنع 8 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية مع ليفربول، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    محمد صلاح يستعيد حاسته التهديفية في وقتٍ ممتاز

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن استعادة الفرعون المصري محمد صلاح حاسته التهديفية في هذا الوقت، سيكون أكبر خبر سعيد للعملاق الإنجليزي ليفربول.

    ليفربول الذي فقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لا يزال لديّه الكثير من الأهداف التي يريد تحقيقها، على النحو التالي:

    * أولًا: ضمان مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    * ثانيًا: المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ حيث يتواجد في ثمن النهائي.

    * ثالثًا: التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؛ حيث وصل إلى ربع النهائي الآن.

    ولذلك.. استعادة أفضل نسخة تهديفية من محمد صلاح في هذا الوقت؛ قد ينقذ ليفربول ومديره الفني الهولندي أرني سلوت، من "موسم صفري" كارثي.

  • Mohamed Salah LiverpoolGetty Images

    محمد صلاح.. لا يزال أمامك الكثير رغم استعادة الحاسة التهديفية

    رغم استعادة الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، حاسته التهديفية في آخر مباراتين، إلا أنه لم يصل إلى أفضل مستوى بعد؛ وهو ما ظهر ضد وولفرهامبتون ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

    * أولًا: انخفاض السرعة والمرونة؛ التي كان يتمتع بها سابقًا.

    * ثانيًا: الفشل في كثير من المراوغات من الجناح إلى العمق؛ عكس السابق.

    * ثالثًا: غياب حلول التصويب من بعيد؛ بخلاف زملائه الذين فعلوا ذلك وسجلوا منها.

    وبالتالي.. لا يزال أمام صلاح الكثير؛ لكي يصل إلى أفضل نسخة منه، والتي جعلته من بين أفضل اللاعبين في العالم بالسنوات الماضية.

