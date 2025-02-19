لاعب مشعوذ وليفربول منتهي .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح بعد التعادل أمام أستون فيلا

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا؟

كما هي العادة في آخر خمس مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وضع محمد صلاح بصمته على التعادل أمام أستون فيلا، اليوم الأربعاء.

المباراة حسمها التعادل الإيجابي (2-2)، على استاد فيلا بارك، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجناح المصري افتتح التهديف في الدقيقة 29 بعد خطأ من دفاع الخصم، لكن عاد الأخير وأدرك التعادل في الدقيقة 38 عن طريق يوري تيليمانس.

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وأضاف أستون فيلا هدفه الثاني في الدقيقة 3+45 عن طريق أولي واتكينز إلا أن صلاح ظهر من جديد بتمريرة لترينت أليسكاندر أرنولد ليعيدوا المباراة لنقطة التعادل.

بهذا ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 61 في صدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن آرسنال "الوصيف"، لكن الجانرز خاضوا مباراة أقل. أما أستون فيلا فيحل بالمركز التاسع بـ39 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود فعل الجماهير على ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا..