زهيرة عادل

ليلة إحراج أرني سلوت ليورجن كلوب .. سوبوسلاي أعاد "مجد أرنولد" وخطر مارسيليا انهار أمام "الصفقة المقلب" في ليفربول

أبرز ملامح انتصار ليفربول أمام مارسيليا 3-0..

"لسنا قادمين للاستمتاع بل للانتصار" .. كلمات قالها أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول، قبل مواجهة مارسيليا ليلة الأربعاء، والحقيقة أن فريقه استمتع وفاز معًا!

حققت كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت الفوز على الأراضي الفرنسية بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الثلاثية سجلها دومينيك سوبوسلاي، جيرونيمو رولي "بالخطأ في مرماه" وكودي جاكبو في الدقائق 1+45، 72 و2+90 من عمر المباراة.

وقد ارتفع رصيد ليفربول بفضل هذا الفوز إلى النقطة الـ15 محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز الـ19، مع بقاء جولة وحيدة على انتهاء مرحلة الدوري.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح انتصار ليفربول أمام مارسيليا، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • سلوت يفعل ما فشل به كلوب أمام دي زيربي

    "هو أحد أفضل المدربين الإيطاليين في التاريخ" .. كلمات قالها أرني سلوت قبل الحلول ضيفًا على روبرتو دي زيربي؛ المدير الفني لمارسيليا.

    لم تكن مجرد كلمات عابرة، فهذا الإيطالي عصى كثيرًا على سابقه يورجن كلوب، بينما كان يقود ليفربول.

    احتاج كلوب لمواجهة دي زيربي أربع مرات، كي يتمكن من فك شفرات تفكيره، ومن ثم ينتصر عليه في المواجهة الخامسة بينهما.

    على مدار موسمي 2022-2023، و2023-2024، بينما كان مدربًا لبرايتون، واجه دي زيربي ليفربول خمس مرات؛ منها أربع في الدوري الإنجليزي ومرة وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي .. وقد انتصر الإيطالي مرتين، فيما تعادلا في مثلهما، بينما كان الفوز الوحيد لـ"ليفربول كلوب" أمام دي زيربي في المباراة الخامسة بمارس 2024، حيث الجولة الـ30 من البريميرليج.

    أما سلوت فلم يخذله لاعبوه، ونجح في إسقاط دي زيربي على أرضه ووسط جماهيره، لكن هذه المرة مع مارسيليا.

    • إعلان

  • سوبوسلاي .. يعيد أمجاد أرنولد

    صانع الألعاب المجري الذي كان نجم المباراة الأول، ليس بالجهد فقط، إنما بالطريقة التي احتفل بها بهدفه .. الذكاء!

    بينما كان لاعبو ليفربول يتسابقون على إهدار الفرص والوقوع في مصيدة التسلل، تعامل سوبوسلاي بذكاء مع ركلة حرة سنحت لفريقه في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول.

    وقف المجري وبجواره المصري محمد صلاح، وقد فاجأ الجميع الأول بتسديدة الركلة الحرة زاحفة أرضية من أسفل حائط الصد لمارسيليا، لتمر إلى الشباك مباشرةً، مستغلًا عدم وجود لاعب مستلقى خلف الحائط لمنع التسديدات الأرضية.

    بهذا الهدف أصبح سوبوسلاي أول لاعب بتاريخ ليفربول يسجل أكثر من هدف من ركلة حرة مباشرة في موسم واحد منذ أن فعل الظهير السابق ترنت أليكساندر أرنولد؛ محترف ريال مدريد الحالي، في موسم 2022-2023، بواقع هدفين لكل منهما.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    ميلوش كيركيز .. لم يعد "مقلبًا"!

    في لقاء الليلة يمكننا أن نشيد بأكثر من لاعب في ليفربول، تحدثنا عن سوبوسلاي، ويستحق جيرمي فريمبونج كذلك الكثير من الإشادات، وصولًا للحارس البرازيلي أليسون بيكر بعدما تصدى لأربع فرصة محققة للفريق الفرنسي.

    لكن دعك من هؤلاء، وانظر إلى الظهير الأيسر المجري ميلوش كيركيز، الذي قدم أفضل مباراة له تقريبًا بقميص الريدز بعد الانضمام له في صيف 2025.

    طوال الفترة الماضية، كان جمهور ليفربول يلقبه بـ"الصفقة المقلب"، مقتسمًا اللقب مع فلوريان فيرتس بالطبع، لكن مع مرور المباريات يتأقلم المجري أكثر مع رفاقه، في محاولة لاستعادة أفضل نسخة منه.

    كيركيز الليلة أمام مارسيليا قدم مباراة أكثر من رائعة من الناحية الدفاعية، متقاسمًا الأفضلية مع الهولندي فيرجيل فان دايك، ونجح في تحجيم ميسون جرينوود إلى حد كبير، خاصةً في الشوط الأول، قبل أن يستفيق الأخير بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن المهم في الأخير أنه لم ينجح في الوصول للشباك.

    كيركيز كذلك كان صاحب لمسات هجومية، تقول إنه سيشكل جبهة قوية، كتلك التي صنعها زميله جيرمي فريمبونج على الجانب الأيمن.

    صحيح أن اللعب في فريق بحجم ليفربول يتطلب المزيد من صاحب الـ22 عامًا، لكن ما يقدمه مؤخرًا يخلصه من لقب "الصفقة المقلب".

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    جرينوود .. لا تزال شباك ليفربول عصية

    بالانتقال للحديث عن لاعبي مارسيليا، فقد كان أبرزهم الجناح الإنجليزي ميسون جرينوود، رغم أن ليفربول بمثابة العقد له..

    جرينوود التقى بليفربول ست مرات بما فيها مواجهة الليلة مع مارسيليا – خمس منها مع مانشستر يونايتد – لم يحقق الانتصار بها إلا مرة وحيدة، وتلقى أربع هزائم مع تعادل وحيد.

    وعلى المستوى الفردي، لم يهز صاحب الـ24 عامًا شباك الريدز سوى مرة وحيدة مع الشياطين الحمر في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة نفسها التي شهدت انتصار فريقه.

    بالحديث عن أول مباراة له أمام ليفربول بقميص الفريق الفرنسي، فقد حقق جرينوود استفاقة هجومية في الشوط الثاني بعدما سيطر عليه كيركيز إلى حد كبير في الـ45 دقيقة الأولى، لكن في الأخير حصلته "صفرية".

    بالأرقام، سدد جرينوود تسديدتين، وخلق فرصتين لزملائه، فيما وصلت دقة عرضياته إلى 85%، وفقد الكرة 21 مرة وهو أعلى معدل بين لاعبي فريقه.

