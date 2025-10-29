ليفربول ضد كريستال بالاس | سلوت البائس أصبح لعبة بيد "صناع الزجاج" والأمل الأخير في "سويت نوفمبر"!

"ستتم إقالتك هذا الصباح" .. تلك كانت هتافات جماهير كريستال بالاس الموجهة إلى الهولندي آرني سلوت، في رسالة ساخرة من مدرب ليفربول، بعدما احتفلت أمامه بالفوز الثالث على التوالي في أقل من ثلاثة أشهر!

ليفربول سقط من جديد أمام شبحه المرعب هذا الموسم، كريستال بالاس على أرضه ووسط جماهيره في الأنفيلد، بثلاثية مذلة أطاحت بالريدز خارج بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ووضعت علامات استفهام كبيرة حول مسيرة الفريق هذا الموسم.

ففي آخر 7 مباريات خاضها ليفربول في جميع المسابقات، خسر 6 مباريات، وفاز في واحدة فقط أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بدوري الأبطال، ليصبح مشروع المدرب الهولندي سلوت في مواجهة رياح عاتية من الانتقادات والهجوم والمطالبات برحيله.

في المقابل، نجح كريستال بالاس بفضل ثنائية إسماعيلا سار (41 و45) وهدف يريمي بينو في الدقيقة 88، في إذلال الريدز للمرة الثالثة هذا الموسم، كما أوقف المدرب أوليفر جلاسنر الخسائر الأخيرة بانتصار مهم للغاية وخطوة جديدة نحو كأس كاراباو.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ملامح مواجهة كريستال بالاس وتأثيرها على مسيرة ليفربول هذا الموسم وربما على مصير المدرب آرني سلوت.