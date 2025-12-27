ليفربول ضد وولفرهامبتون | كييزا خذل عشاقه.. صلاح الأسعد بأزمة سلوت وفيرتس "الحقيقي" وصل أخيرًا!

فرض ليفربول سيطرة مطلقة وتامة على مجريات الشوط الأول، حيث اكتسح الاستحواذ بنسبة هائلة بلغت 77% مقابل 23% فقط للضيوف، مما جعل المباراة تسير في اتجاه واحد نحو مرمى وولفرهامبتون.

ترجم "الريدز" هذه الهيمنة إلى واقع ملموس عبر ترجمة أهدافهم المتوقعة التي بلغت 1.18 إلى هدفين خاطفين في أقل من دقيقة (41 و42) عن طريق جرافينبيرخ وفيرتس، مما أصاب الخصم بشلل تكتيكي قبل الاستراحة.

في المقابل، ظهر ولفرهامبتون بلا أنياب هجومية تذكر، مع عجز تام في بناء اللعب حيث اقتصرت تمريراتهم على 119 تمريرة فقط مقابل 384 لليفربول.

انقلبت الموازين بشكل جذري في الشوط الثاني، حيث تخلى وولفرهامبتون عن انكماشه الدفاعي وبدأ في مجاراة أصحاب الأرض، مقلصاً فجوة الاستحواذ لتصبح 44% مقابل 56% لليفربول. الأرقام عكست تفوقاً نوعياً للذئاب في الخطورة، حيث سجلوا معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 1.01 متفوقين على ليفربول الذي تراجع معدله إلى 0.38 فقط في هذا الشوط.

هذه الصحوة الهجومية أثمرت عن هدف تقليص الفارق مبكراً في الدقيقة 51، كما تساوى الفريقان في عدد التسديدات (6 لكل منهما)، مما وضع دفاع ليفربول تحت ضغط حقيقي حتى اللحظات الأخيرة، وكاد الضيوف أن يخطفوا التعادل لولا إهدارهم لفرصة خطيرة محققة.