"ليفربول قد لا يفوز بأي شيء هذا الموسم".. سلوت يعلن اضطراره لتغطية الدفاع من "مراكز أخرى" بسبب الغيابات

على الرغم من الصورة الضعيفة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا مع دخول الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة الدوري، حيث لا يتفوق عليه سوى آرسنال وبايرن ميونخ وريال مدريد في الترتيب. ويحتل كاراباج، الذي يُعتبر المفاجأة الكبرى في الموسم الأوروبي حتى الآن، المركز 18 ويقترب من بلوغ مرحلة التصفيات في الدور الإقصائي.
سُئل سلوت عن تقييمه لفريق كاراباج الشجاع، فرد قائلاً: "دائماً ما يكون الأفراد واللاعبون هم الذين يجعلون الأمور صعبة. من حيث أسلوب اللعب، هم مباشرون وسريعون، يتجهون مباشرة نحو المرمى مع الكثير من الركض خلف الدفاع، وهم لاعبون متمكنون من الكرة. لقد أظهروا هذا الموسم ضد الأندية الكبيرة - لأن دوري أبطال أوروبا يضم أندية كبيرة فقط - أنهم فريق جيد جدًا وصعب الهزيمة. حتى [ضد] تشيلسي تمكنوا من الحفاظ على النتيجة 2-2.
أعتقد أنه حتى إذا نظرت إلى موسمنا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ربما كانت بعض الفرق محظوظة بما يكفي لمواجهة الخصوم الذين خرجوا من الدور التالي من المركز 24 إلى 34. ولكننا خضنا العديد من المباريات الصعبة وتعاملنا معها بشكل جيد، وواجهتنا بعض المشاكل لأننا لعبنا ضد العديد من الفرق القوية في أوروبا".