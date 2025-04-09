"يُعامَل بطريقة مختلفة" .. نجم الدوري الإنجليزي السابق يتحدث عن وجود مشكلة بين سلوت وداروين نونيز

GettyGOAL"يُعامَل بطريقة مختلفة" .. نجم الدوري الإنجليزي السابق يتحدث عن وجود مشكلة بين سلوت وداروين نونيزداروين نونيزليفربولآرني سلوتانتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازأشار نجم الدوري الإنجليزي السابق جوس بويت إلى أن مدرب ليفربول آرني سلوت لديه "مشكلة شخصية" مع داروين نونيز.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلعانى نونيز في الهجوم لفريق ليفربوللديه فقط خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسمبوكت ينصح المهاجم بالنظر في الخروج الصيفيتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱