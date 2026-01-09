Cody Gakpo Liverpool Arsenal 2025-26Getty
Chris Burton و علي سمير

سلسلة عمرها 600 مباراة .. رقم "صفري" نادر يفسد تعادل ليفربول أمام آرسنال ويثير غضب سلوت من فريقه

الضيوف فشلوا في إجبار دافيد رايا على التدخل في أي لعبة

اكتفى ليفربول بالتعادل مع آرسنال بدون أهداف في ملعب الإمارات، مما أدى إلى إنهاء سلسلة من 600 مباراة متتالية استمرت على مدار 16 عامًا. 

نجح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في تفادي الهزيمة بالمباراة التي أقيمت في شمال لندن، حيث تمكن من إيقاف المتصدر الحالي للجدول لفترات طويلة، لكنه فشل في اختبار دافيد رايا في مرمى المدفعجية، حيث لم يسدد أي كرات على المرمى.

  • متى كانت آخر مرة لم يسدد فيها ليفربول على المرمى؟

    نظرًا للخيارات الهجومية التي غالبًا ما تتوفر لدى ليفربول، فمن النادر أن يفشل الفريق في التسديد على المرمى، في الواقع، عليك أن تعود بالزمن إلى عام 2010 لتجد آخر مرة حدث فيها ذلك.

    الفريق يتمتع بسجل مثير للإعجاب، حيث يسجل الريدز الكثير من الأهداف على مر السنين، لكنهم سيشعرون بخيبة أمل لانتهاء هذه السلسلة الرائعة. لقد خاضوا 600 مباراة في الدوري الممتاز وهم ينجحون في تهديد مرمى بالخصم.

    حاول فريق أرني سلوت تسديد ثماني كرات على مرمى آرسنال، لكن لم تكن أي منها على المرمى، في النهاية، مما جعل النتيجة الطبيعية للمباراة هي التعادل السلبي من دون أهداف.

  • ليفربول بدون صلاح وإيزاك وإيكيتيكي

    كان ليفربول يفتقد لاعبيه الأكثر قوة في الهجوم، حيث يتواجد النجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. كما غاب ألكسندر إيسزك، اللاعب الذي سجل رقماً قياسياً في التعاقدات بالدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة، في حين أن هوجو إيكيتيكي، هداف الفريق برصيد 11 هدفاً، كان يعاني أيضاً من إصابة.

    مع أخذ ذلك في الاعتبار، كان سلوت سعيدًا بأداء فريقه. وردًا على سؤال الصحفيين بعد المباراة عن عدم تسجيل الأهداف وقلة الخيارات في الثلث الأخير من الملعب، قال: "أعتقد أن هناك أمور أخرى يجب الحديث عنها بشأن وضع الفريقين في الوقت الحالي غير [قوة] مقاعد البدلاء. أعتقد أننا أظهرنا اليوم - وليس للمرة الأولى - في المباريات الكبيرة أننا قادرون على منافسة أي فريق كبير آخر.

    "وقد حققنا نتائج جيدة مع جميع الفرق الكبيرة تقريبًا، باستثناء مانشستر سيتي، عندما كان من الواضح أننا سجلنا هدف التعادل 1-1، لكن الوحيدين الذين لم يعتقدوا ذلك كانوا الحكم ومسؤول تقنية الفيديو. تلك هي المباراة الوحيدة التي خسرناها 3-0.

    "لقد أظهرنا في مبارياتنا على أرضنا وخارجها ضد آرسنال أننا قادرون على منافسة أي فريق آخر. ثم هناك سؤال عن سبب تأخرنا بـ 14 نقطة عنهم، والسبب هو أننا نواجه صعوبة في اختراق الدفاعات المنخفضة، وهناك فارق 20 هدفًا بيننا في الكرات الثابتة.

    "لكن في كلتا المباراتين، أظهرنا أننا قادرون على منافسة بعضنا البعض. فزنا في أنفيلد بفضل ركلة حرة في أنفيلد. واليوم، لم تكن هناك لحظة مثل تلك، لذا كانت النتيجة 0-0".

  • سلوت : نحن بحاجة لصناعة المزيد من الفرص

    وتابع سلوت قائلاً، مع تمكن ليفربول من الصمود أمام آأرسنال - الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط: "كانت طريقة ضغطنا على لاعبي خط الدفاع واللاعب رقم 6 (مارتن زوبيمندي) أفضل في الشوط الثاني، مما مكننا من استعادة الكرة بشكل أسرع ومنعهم من الاقتراب من منطقة الجزاء. لكن ربما كان الأمر الأهم هو أننا استحوذنا على الكرة لفترات طويلة، وعندما كانوا يركلونها بعيدًا، كنا نلتقطها ونلعب بها مرة أخرى. لكن الفضل يعود إلى آرسنال، والطريقة التي دافعوا بها عن منطقتهم.

    "قمنا بالمحاولة عن طريق دومينيك سوبوسلاي، وهو لاعب جيد في التسديد. إنهم جيدون في العديد من الأمور، بما في ذلك الدفاع عن منطقة الجزاء. إنهم جيدون في العديد من الأمور، لذا من الصعب تحقيق نتيجة إيجابية ضدهم.

    أنا مندهش قليلاً لأن الناس يعتقدون أننا قدمنا أداءً جيدًا، لأننا عندما نحصل على 60 أو 70٪ من الاستحواذ على الكرة ضد الفرق الأخرى، يجد الناس ذلك مملًا. الآن أصبح هذا أداءً جيدًا، رغم أننا لم نخلق أي فرصة تقريبًا.

    "هذا هو ما نحن عليه، لكننا نواجه صعوبات في بعض الأمور، ومنها الكرات الثابتة. لقد أبلى الفريق بلاءً حسنًا في الاستحواذ على الكرة. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الأمر كثيرًا عن اللعب ضد ليدز في ملعبنا أو فولهام خارج ملعبنا عندما نسيطر على الكرة، لكن الناس ينزعجون من حقيقة أن هذه الفرق ليست في مستوى آرسنال، لذا فإن الأداء لا يعتبر جيدًا بما فيه الكفاية، وأنا أتفق معهم تمامًا في هذا الأمر، لأنني أريد أن أرى الفريق يخلق المزيد من الفرص أيضًا."

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ما هو التالي لليفربول؟

    ليفربول، الذي لا يزال في المركز الرابع في جدول الترتيب، سيوجه انتباهه الآن إلى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي. سيخوض الفريق مباراة الدور الثالث ضد فريق بارنسلي من دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين، قبل أن يستقبل بيرنلي في أنفيلد في مباراته التالية في البريميرليج يوم 17 يناير.

