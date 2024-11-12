ليس لأنهم يمتلكون "الأفضل" محمد صلاح .. 6 أسباب "غير رائجة" يمكن أن تجعل ليفربول يهرب بسباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

من المتوقع أن يخفت نشاط الريدز، لكن لديهم الآن كل الفرص للفوز باللقب في الموسم الأول لأرني سلوت في أنفيلد.

هزم ليفربول أستون فيلا في أنفيلد يوم السبت ليتقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يتوقع حتى اللاعبون أن يكونوا في مثل هذا الموقع الواعد قبل استراحة نوفمبر الدولية. "إذا سألتني قبل بدء الموسم، لم أكن لأقول أننا مرشحون [للفوز باللقب]"، اعترف لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر، "لكن الآن يبدو أننا كذلك."

وفقًا لـأوبتا، فهم ليسوا مجرد منافسين؛ بل هم الآن مفضلون، بعدما فازوا بتسع مباريات من أصل 11 حتى الآن - و15 من أصل 17 في كل المسابقات. فقط في خمس مناسبات سابقة كان هناك فريق يمتلك مثل هذا التقدم القوي في هذه المرحلة من الموسم - وكل الخمسة استمروا في الفوز بالدوري، بما في ذلك تشكيلة يورجن كلوب البطولية في موسم 2019-2020.

هل سيكرر التاريخ نفسه مرة أخرى؟ الإجماع العام هو أن ليفربول سيتراجع في نهاية المطاف، مثلما حدث في الموسم الماضي أثناء ملاحقتهم للرباعية حتى الربيع، وأن انخفاض في الأداء لا مفر منه في نقطة ما. المواسم أصبحت أطول وأكثر صعوبة من أي وقت مضى. الجدول الزمني المرهق والتنافس الشديد في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني أن فريق آرني سلوت من غير المرجح أن يحافظ على معدل الانتصارات الحالي المرتفع جدا.

ومع ذلك، لقد رأينا ما يكفي خلال الأشهر القليلة الأولى من الحملة لنقترح أن ليفربول قادر جدا على تحقيق اللقب الـ20 في الدرجة العليا - وليس فقط لأنهم يمتلكون أفضل لاعب في العالم حاليا في محمد صلاح. فيما يلي، تقدم GOAL ستة أسباب أقل وضوحا وأكثر تقليل من شأنها لماذا يمكن لـ"الريدز" أن ينطلق للنصر...