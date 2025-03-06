ضربة مزدوجة إلى ليفربول .. ريال مدريد يخطط لخطف نجمه في عام 2026!

AFPزهيرة عادلضربة مزدوجة إلى ليفربول .. ريال مدريد يخطط لخطف نجمه في عام 2026!الدوري الإنجليزي الممتازليفربولإبراهيما كوناتيريال مدريدالدوري الإسباني – لا ليجاانتقالاتتحول انتباه ريال مدريد إلى إبراهيم كوناتي لاعب ليفربول لتعزيز خط دفاعه، مع انتقال مجاني في 2026 كخيار مثالي.المقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالمقال يستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلمدريد يسعى لضم كوناتي لتقوية دفاعهمالفرنسي قد يتبع ترينت ألكسندر-أرنولد إلى برنابيوينتهي العقد في يونيو 2026 دون محادثات تجديد بعدتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱