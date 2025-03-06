ضربة مزدوجة إلى ليفربول .. ريال مدريد يخطط لخطف نجمه في عام 2026!

تحول انتباه ريال مدريد إلى إبراهيم كوناتي لاعب ليفربول لتعزيز خط دفاعه، مع انتقال مجاني في 2026 كخيار مثالي.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل مدريد يسعى لضم كوناتي لتقوية دفاعهم

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