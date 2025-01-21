مضغوط ويحتاج لدعم العرب وأنانيته أضاعت على ليفربول فوزًا مريحًا .. ردود الفعل حول محمد صلاح أمام ليل

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام ليل؟

بعدما خاصم الشباك في آخر ثلاث مباريات، أبى الجناح المصري محمد صلاح إلا أن يضع بصمته على فوز ليفربول أمام ليل الفرنسي..

مو قاد الريدز ليلة الثلاثاء، للفوز أمام ليل بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح صلاح التهديف في المباراة بالدقيقة 34 بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من زميله كورتيس جونز خلف دفاعات ليل، ليقود المصري هجمة مرتدة من وسط الملعب وصولًا لمنطقة الجزاء، حتى سدد في الشباك بنجاح مستغلًا تقدم الحارس لوكاس شيفالير.

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وعادل دافيد جوناثان النتيجة بإحرازه هدف الفريق الفرنسي الوحيد في الدقيقة 62، إلا أن هارفي إليوت أمّن الفوز لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 21 محافظًا على صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة "الوصيف"، أما ليل فتجمد عند 13 نقطة محتلًا المركز الـ11.

وبتخصيص الحديث عن محمد صلاح، وبفضل هدف الليلة، دخل مو قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ دوري الأبطال برصيد 51 هدفًا مناصفة مع الفرنسي تييري هنري، وخلف كل من كريستيانو رونالدو (141)، ليونيل ميسي (129)، روبرت ليفاندوفسكي (102)، كريم بنزيما (90)، راؤول (71)، رود فان نيستلروي (60)، أندري شيفتشينكو (59)، توماس مولر (55).

لكن قد انقسم الجمهور حوله ما بين إشادات ولوم على تراجع مستواه بعض الشيء، وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود الفعل على ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام ليل..