"الأمر أسهل لأنني غادرت" .. نجم ليفربول السابق يشير إلى وفاة جوتا في تعثرات ليفربول هذا الموسم

شعر كيليهر بالحاجة إلى قطع علاقاته مع ليفربول بعد أن وجد نفسه عالقًا خلف الحارس البرازيلي أليسون في الترتيب الهرمي لأنفيلد. وهو يعتبر منزله الجديد في غرب لندن المكان المثالي له.

وأضاف عند انضمامه إلى فريق بيرنتفورد الطموح مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار): "بيرنتفورد هو نوع من الأندية التي تكون دائمًا مستعدة وتسعى دائمًا إلى الخطوات التالية".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حديثه عن السعي للتحسين المستمر: "أعتقد أن اللعبة تتطور، وربما تدور في حلقة مفرغة أحيانًا. أنا أحاول فقط أن أكون حارس مرمى جيدًا في جميع الجوانب، وأعمل على تحسين جميع جوانب اللعبة. من الواضح أن الفرق قد تحسنت كثيرًا في الكرات الثابتة، لذا فهذا بالتأكيد شيء تحتاج إلى العمل عليه أكثر. تتدرب محاولًا إعادة خلق بعض الفوضى التي تواجهها. الفرق الآن ذكية جدًا، تحصل على بعض الكتل، والتلامس في المنطقة أيضًا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الحارس. في الكثير من الكرات الثابتة، لا توجد لديك فرصة حتى للقبض على الكرة، أنت فقط تحاول إبعادها. لقد تطورت الكرات الثابتة كثيرًا، ومن الواضح أن جزءًا أساسيًا من ذلك هو إيقاف الحارس. عليك أن تكون نشطًا وتؤثر على التسديد. كحراس مرمى، هذا صعب، ونحاول العمل أكثر على ذلك".