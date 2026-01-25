Getty Images
ليفربول يتواصل مع ألونسو .. ومدرب ريال مدريد السابق يوضح موقفه من خلافة سلوت
ليفربول وتشابي ألونسو
كشف تقرير في إسبانيا عن تواصل إدارة ليفربول مع مدرب ريال مدريد وباير ليفركوزن السابق تشابي ألونسو من أجل خلافة أرني سلوت الموسم المقبل.
وذكر "خوسيه فيليكس دياز"، رئيس تحرير "آس"، عن حدوث اتصال بين إدارة بطل إنجلترا والمدير الفني الذي رحل قبل أسابيع عن تدريب الملكي لاستطلاع موقفه من العودة لصفوف ليفربول.
وقال التقرير إن ألونسو أعطى مؤشرات مشجعة لمسؤولي ليفربول، وأنه لن يقبل أول عرض يُطرح عليه في الأيام المقبلة من أجل العودة سريعًا للتدريب.
تاريخ سابق بين ألونسو والريدز
وسبق لألونسو اللعب بألوان ليفربول لخمس سنوات في الفترة بين 2004 و2009 في تجربته الاحترافية الأولى خارج إسبانيا عقب بزوغ نجمه مع ريال سوسييداد، وكان ضمن الفريق المُتوج بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول 2005.
وارتبط ألونسو بخلافة يورجن كلوب في تدريب النادي في 2024 عندما أعلن المدرب الألماني رحيله عن ليفربول، ولكن المدرب الإسباني اختار وقتها الاستمرار مع باير ليفركوزن، ورفض عروضًا من بايرن ميونخ والنادي الإنجليزي بحسب تقارير.
سلوت مهدد بالإقالة
وبعد سلسلة من عدم الهزيمة بلغت 14 مباراة مؤخرًا، تعرض ليفربول للسقوط مجددًا مساء السبت بعد أن هُزم على يد بورنموث بنتيجة 3-2 لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأتي الهزيمة لتعيد ليفربول لدوامة التخبط والنتائج السلبية هذا الموسم عقب سلسلة من التعادلات في الأسابيع الأخيرة تركت الفريق في الترتيب الرابع للبريميرليج، وفتحت من جديد باب الحديث عن رحيل أرني سلوت.
وذكرت عدة مصادر مطلعة في إنجلترا أن مستقبل المدرب الهولندي ليس محسومًا، ولم يتم استبعاد أن تتم إقالته بحلول نهاية الموسم الجاري في ظل التراجع الفني الكبير هذا العام وابتعاده عن المنافسة على الدوري الذي حققه بأريحية الموسم الفائت.
