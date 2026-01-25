ليفربول يتواصل مع ألونسو .. ومدرب ريال مدريد السابق يوضح موقفه من خلافة سلوت

كشف تقرير في إسبانيا عن تواصل إدارة ليفربول مع مدرب ريال مدريد وباير ليفركوزن السابق تشابي ألونسو من أجل خلافة أرني سلوت الموسم المقبل.

وذكر "خوسيه فيليكس دياز"، رئيس تحرير "آس"، عن حدوث اتصال بين إدارة بطل إنجلترا والمدير الفني الذي رحل قبل أسابيع عن تدريب الملكي لاستطلاع موقفه من العودة لصفوف ليفربول.

وقال التقرير إن ألونسو أعطى مؤشرات مشجعة لمسؤولي ليفربول، وأنه لن يقبل أول عرض يُطرح عليه في الأيام المقبلة من أجل العودة سريعًا للتدريب.