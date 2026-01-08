Gabriel Martinelli Conor BradleyGetty
"كان على نجوم ليفربول ضربه" .. تصرف غير أخلاقي من لاعب آرسنال ضد كونور برادلي "المصاب"

لقطة أثارت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام..

انتهت القمة الإنجليزية الكبيرة بين ناديي آرسنال وليفربول، مساء يوم الخميس؛ بمشهد "غير رياضي"، بل وقد يوصف بأنه بعيد عن الأخلاق الإنسانية.

آرسنال سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام ليفربول، على "ملعب الإمارات" في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عادت الحياة نسبيًا إلى مسابقة الدوري؛ حيث وصل آرسنال إلى نقطته الـ49 في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف" وأستون فيلا "الثالث".

أما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وصل إلى نقطته الـ35 من 21 مباراة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

    خرج باكيًا.. نجم ليفربول يتعرض لإصابة قوية ضد آرسنال

    وفي هذا السياق.. تعرض النجم الشاب كونور برادلي، ظهير أيمن نادي ليفربول ومنتخب أيرلندا الشمالية؛ لإصابة قوية في الوقت بدل الضائع من عمر القمة الإنجليزية ضد آرسنال، مساء يوم الخميس.

    برادلي البالغ من العمر 22 سنة، خرج من أرضية الملعب بعد هذه الإصابة؛ وهو محمولًا على "نقالة طبية"، وسط دخوله في نوبة بكاء شديدة.

    ولم يتضح حتى الآن طبيعة إصابة نجم ليفربول الشاب؛ إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنها على مستوى الركبة، وقد تنهي موسمه بشكلٍ كامل.

  تصرف "غير أخلاقي" من لاعب آرسنال مع كونور برادلي

    ما أثار الجدل في القمة الإنجليزية الكبيرة، ليس إصابة كونور برادلي، ظهير أيمن نادي ليفربول ومنتخب أيرلندا الشمالية؛ بل تصرف البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق آرسنال الأول لكرة القدم.

    مارتينيلي رغم أنه كان يُشاهد برادلي يتألم بشدة، بسبب هذه الإصابة القوية - سالفة الذكر -؛ إلا أنه قام بدفعه بشكلٍ غريب، خارج الخط الجانبي للملعب.

    دفع نجم آرسنال لنظيره في ليفربول، كان محاولة منه لتسريع رتم اللعب وعدم إيقاف المباراة؛ في وقت يبحث فيه "الجانرز" عن الفوز، وتحقيق ثلاث نقاط غالية.

    لكن.. جابرييل مارتينيلي فضل اللعب على الإنسانية؛ خاصة أن كونور برادلي لم يكن يدعي الإصابة، بل تلقى ضربة قوية جعلته يُغادر الملعب باكيًا على "نقالة".

    تفاعل مثير للجدل من جاري نيفيل مع تصرف جابرييل مارتينيلي

    ومن ناحيته.. تفاعل جاري نيفيل، أسطورة نادي مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، مع تصرف النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق آرسنال الأول لكرة القدم، ضد ظهير أيمن ليفربول ومنتخب أيرلندا الشمالية كونور برادلي.

    نيفيل قال: "أنا غاضب جدًا من مارتينيلي.. تم نقل برادلي على (نقالة طبية)؛ وهو مشهد مؤسف للغاية، خاصة مع تاريخ هذا اللاعب مع الإصابات".

    وأعرب نيفيل عن دهشته، من ما اعتبره عدم دفاع نجوم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، عن زميلهم الشاب المصاب.

    وبكلماتٍ مثيرة للجدل.. اختتم أسطورة مانشستر يونايتد تصريحاته؛ بالقول: "لا أفهم كيف لم يتدخل نجوم ليفربول، ويقومون بـ(ضرب) مارتينيلي.. إنه أمر مشين للغاية".

    مسيرة كونور برادلي مع نادي ليفربول

    الظهير الأيرلندي الشمالي الشاب كونور برادلي البالغ من العمر 22 سنة، أحد أبناء العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم.

    وقبل الصعود للفريق الأول.. انتقل برادلي إلى نادي بولتون الإنجليزي صيف 2022؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

    وعندما عاد الظهير الشاب من الإعارة؛ أصبح أحد العناصر في الفريق الأول للعملاق الإنجليزي، وتحديدًا منذ صيف 2023.

    ومع الفريق الأول لليفربول.. لعب كونور برادلي 78 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط، مع صناعة 13 تمريرة حاسمة.

    وتعرض برادلي إلى عديد الإصابات، منذ موسمه الأول مع كبار ليفربول وحتى الآن؛ لعلى أخطرها كانت على مستوى الظهر في نوفمبر 2023، وغاب على إثرها 4 أشهر تقريبًا.

