علي سمير

تحضيرًا للحياة بعد صلاح؟ ليفربول يتفاوض مع نجم ريال مدريد بعد "سرقة" مانشستر سيتي لهدفه الأول!

تغيير في الخطة بسوق الانتقالات الشتوي

تسبب نادي مانشستر سيتي في تغيير خطط ليفربول بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتوجه نحو رودريجو جناح ريال مدريد بدلًا من أنطوان سيمينيو.

ليفربول يعاني من أزمة في خط الهجوم رغم التعاقد مع هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس، كما هناك هبوط حاد في مستوى محمد صلاح، مما جعل الأنباء تنتشر حول تعزيز قادم في الشتاء.

سيمينيو جناح بورنموث كان الهدف الأوضح، لوجود شرط جزائي في عقده قيمته 65 مليون جنيه استرليني، ووفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن مهمة النادي ستكون صعبة للغاية من أجل الحفاظ عليه في يناير.

    تغيير في الخطة

    موقع "تيم توك" قال إن ليفربول بدأ يؤمن بضرورة تغيير خططه، لأن مانشستر سيتي أصبح قريبًا من التعاقد مع سيمينيو، حيث يضغط بيب جوارديولا بنفسه لإتمام الصفقة، لاعتباره اللاعب هو الشريك الأنسب لإرلينج هالاند في خط الهجوم.

    ولذلك، قرر سيتي المضي قدمًا في الصفقة والدخول في محادثات مع الغاني صاحب الـ25 سنة، كما أبدى استعداده التام لتفعيل الشرط الجزائي في عقده دون الدخول في مفاوضات مع بورنموث.

    وهو الأمر الذي جعل ليفربول يتجه نحو رودريجو، لاعتباره الجناح المتاح الأفضل في السوق، بعدما فقد مكانته المعروفة في ريال مدريد، وأصبح من المُهمشين في الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

    اللاعب ظهر في 15 مباراة مع ريال هذا الموسم، ولكن أغلبها كبديل بمجموع 434 دقيقة فقط، مما ينذر بإمكانية رحيله في أقرب وقت ممكن للحصول على فرصة اللعب بانتظام قبل كأس العالم 2026.

    محادثات إيجابية

    وأكد "تيم توك" أن ريال مدريد لا يمانع التخلي عن اللاعب، وقد يوافق على أي عرض تتراوح قيمته بين 80 إلى 90 مليون يورو في يناير، حتى لا يبيعه بمقابل مادي أقل في الصيف، لأن عقده سيتبقى عليه عامين فقط بتلك الفترة.

    وأوضح أن ريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز، أجرى محادثات استكتشافية مع وكلاء رودريجو على مدار الأيام القليلة الماضية، والمؤشرات تبدو إيجابية في الوقت الحالي.

    أولوية رودريجو كانت واضحة منذ الصيف الماضي، وهي البقاء والقتال على مركزه لإقناع تشابي ألونسو، لكن البداية المحبطة للموسم جعلته يفكر في ضرورة الرحيل للعب بشكل أكبر.

    الدولي البرازيلي كان من بين أهداف آرسنال ومانشستر سيتي في الصيف، وحاول كل منهما ضمه، ولكن رغبة اللاعب منعت القيام بأي صفقة محتملة، ومن المتوقع أن تكون الأمور أسهل على ليفربول في يناير.

    خيار آخر

    هناك صفقة أخرى قد يسعى لها ليفربول في حالة فشل خيار رودريجو، وهو أنتوني جوردون جناح نيوكاسل المتألق، والذي حاول النادي ضمه قبل انتقاله إلى فريقه الحالي.

    جوردون ينظر إليه داخل ليفربول كخيار مثالي، نظرًا لتشجيعه الريدز منذ الطفولة، وسهولة تأقلمه مع ثقافة النادي بشكل عام وأسلوب المدرب أرني سلوت.

    مساهمته المباشرة في 16 هدفًا في الموسم الماضي، وظهوره المميز في يورو 2024، كلها أسباب تجعله صفقة مثالية، لكن إمكانية حدوثها تبدو صعبة للغاية.

    نيوكاسل لن تكون لديه أي نية للتخلي عن لاعب آخر من صفوفه إلى ليفربول، خاصة بعد حالة التمرد التي عاشها النادي مع إيزاك، وضغط المهاجم السويدي بكامل قوته للرحيل عن الفريق في الصيف.

    ومن المتوقع أن يخوض النادي محادثات مع اللاعب، لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد يبقيه حتى 2030، مع رفع راتبه بشكل ملحوظ لإيقاف أي محاولة لضمه.

  • غياب صلاح عامل مؤثر

    محمد صلاح يستعد للذهاب من أجل المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع، مما يأتي كدافع إضافي لليفربول للتعاقد مع جناح جديد في يناير.

    وربما لا يتوقف الأمر على التعويض المؤقت فقط، صلاح يعاني كثيرًا في الموسم الجاري وهناك حملة هجوم ضده، وقد يلجأ النادي للتخلي عنه في الصيف، مما يجبر الريدز على البحث عن بديل مناسب على المدى البعيد.

    رودريجو حاليًا يتصدر السباق بعد ضياع سيمينيو، ومن المتوقع أن يتوقف الأمر كذلك على المدرب أرني سلوت، خاصة وأن هناك تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق بسبب النتائج السيئة.

    وأما بالنسبة لرودريجو، فليفربول يأتي كفرصة مثالية لإنقاذه من الموسم المحبط الذي يعيشه في ريال مدريد، بظهوره في 15 مباراة رسمية دون تسجيل أي هدف، حيث يكتفي بتمريرتين حاسمتين فقط حتى الآن.