ليفربول كان الخيار الثاني.. رئيس ليفركوزن يفجر مفاجأة عن فيرتس وريال مدريد!
ليفربول فاز بفيرتس في صفقة حطمت الأرقام القياسية
أصبح فيرتس واحدًا من أكثر المواهب المطلوبة في عالم كرة القدم عقب أدائه المثالي في فوز ليفركوزن بلقب البوندسليجا.
أصبح مصدرًا منتظمًا للأهداف والتمريرات الحاسمة هناك، حيث كانت قدراته الإبداعية محل اهتمام واضح لأكبر الأندية.
وأفيد بأن ريال مدريد كان "يستطلع" الأمر، بينما تواجد بايرن ميونخ دائمًا في السوق للبحث عن اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم محليًا في كرة القدم الألمانية.
في النهاية، فاز ليفربول بسباق الظفر بتوقيعه الثمين، مع الحاجة لمبلغ كبير (أكثر من 100 مليون) لإتمام تلك الصفقة.
لكن فيرتس قدّم بداية بطيئة لفترته في إنجلترا، حيث لم يفتتح سجله التهديفي الرسمي بعد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما شهد فترات متقطعة على مقاعد البدلاء بالفعل.
هل قدم ريال مدريد عرضًا؟
لماذا لم ينتقل فيرتس إلى ريال مدريد؟ ربما يتساءل البعض عما إذا كان قد اتخذ القرار المهني الصحيح، حيث أن التوجه إلى مدريد جنبًا إلى جنب مع مدرب ليفركوزن السابق تشابي ألونسو كان سيقدم له نوعاً مختلفاً من التحدي. وهذا تحدٍ يزعم كارو أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان مستعدًا لقبوله.
تحدث الرئيس التنفيذي لـ "Sport1" عن جهود ليفركوزن للإبقاء على النجم الذي نشأ في النادي ضمن صفوفهم لمدة 12 شهرًا إضافية على الأقل: "عائلة فيرتس وفلوريان كانا يعلمان أن تمديد عقده هو أولويتنا القصوى. كنا حذرين للغاية فيما يتعلق بالرواتب خلال انتقالات الصيف. لكننا كنا مستعدين لعمل استثناء لفلوريان. كنا مستعدين لتجاوز الحدود وتقديم كل شيء لتمديد عقده. ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأنه قد ينجح. في النهاية، قرر فلوريان بنفسه ما يريد القيام به. والداه هما مستشاراه، وأعتقد أنه من الجيد أنهما يحترمان رغباته بالكامل".
وأضاف كارو عن جاذبية ريال مدريد لفيرتس، حيث كان صانع الألعاب الموهوب متلهفًا للمنافسة على المجد الأوروبي، وعن سبب عدم وصول عرض من العاصمة الإسبانية: "إنه شخص يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا. اعتقدنا أنه مع هذا الفريق كنا سنكون قادرين على الذهاب أبعد مما فعلنا. لقد رأى أننا فزنا بلقب البوندسليجا، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باير ليفركوزن قد يكون أصعب".
وواصل: "لقد كان سيذهب بالتأكيد إلى مدريد لو أن تشابي قدم العرض. لكن تشابي لديه نفوذ أقل في مدريد مما لديه معنا. إحدى أعظم نقاط قوة ألونسو كانت قدرته على العمل مع قسم الكشافة لدينا لتحديد من نحتاج أن يكون في فريقنا. فلورنتينو بيريز هو من يقرر الانتقالات، وليس تشابي ألونسو".
لماذا لم ينافس بايرن ميونخ على فيرتس؟
كان بايرن ميونخ طرفاً آخر ممن اختاروا عدم التحرك، حيث قال رئيسهم التنفيذي كريستيان دريسن، إنهم كان بإمكانهم منافسة ليفربول لو كانت الشروط مناسبة: "يمكننا تحمل تكلفة أي انتقال نريده. لدينا نسبة رأس مال ممتازة. النادي يبلي بلاءً حسناً للغاية. لكننا نريد أن نكون قادرين على الدفع للاعب - دون الحاجة للركض إلى البنك. هذا ليس من الحمض النووي لبايرن".
وختم: "الفريق الأخير في الدوري الإنجليزي، بـ 125 مليون يورو، لديه 60 مليون يورو إيرادات إعلامية أكثر منا. ليفربول لديه 200 مليون يورو، بينما برشلونة وريال مدريد لديهما 160 مليون يورو لكل منهما".
مهمة على مقاعد البدلاء
حصل فيرتس على 13 دقيقة فقط من مقاعد البدلاء مع ليفربول عندما عاد الفريق إلى طريق الانتصارات في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا.
يعتبر فيرتس لاعبًا موهوبًا للغاية بحيث لا يمكنه أن يظل على مقاعد البدلاء بشكل منتظم، خاصة وأنه لا يزال لديه الكثير من الإمكانات التي يمكنه استغلالها.
عانى ليفربول من صعوبات في الأداء الجماعي في بداية موسم 2025-26، ولكن من المتوقع أن يتألق النجوم بمجرد استقرار الوجوه الجديدة واستقرار المدرب أرني سلوت على نظام يناسب اللاعبين المتاحين له.
