ليفربول ارتكب خطأ فادحًا ببيعه لويس دياز إلى بايرن ميونيخ ووضع ثقته في كودي جاكبو أحادي البعد.

كما أكد آرني سلوت أن هذا القرار كان صائبًا، حيث يسعى ليفربول إلى مواصلة نجاحه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25. كان فيرتز واحدًا من سبعة لاعبين جدد انضموا إلى الفريق في صفقة انتقالات قياسية، وكان دياز يُعتبر لاعبًا يمكن الاستغناء عنه.

وقال سلوت بعد تأكيد رحيل دياز: "سأفتقد أغنيته كثيرًا، كثيرًا، كثيرًا أيضًا لأنها ربما كانت واحدة من أفضل الأغاني التي يهتف بها مشجعونا للاعب. وبالطبع كل ما ساهم به في فوزنا بالدوري. لكن هذا أيضًا ما نحن عليه كنادٍ. نحن نبرم صفقات كبيرة، وقد فعلنا ذلك على مدار السنوات القليلة الماضية. لكن هذا النادي يحتاج أيضًا إلى استرداد الأموال للحصول على هذه الانتقالات التي قمنا بها بالفعل".

قلل سلوت بشكل كبير من دور دياز؛ فقد كان أهم لاعب في ليفربول في المرحلة النهائية بعد أن تم تحويله إلى دور المهاجم الوهمي. استحوذ بايرن على لاعب عالمي في ذروة قوته مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني (89 مليون دولار) فقط، وكان يعلم جيدًا مدى أهمية هذه الصفقة.

قال ماكس إيبرل، مدير الرياضة في بايرن ميونيخ، على الموقع الرسمي للنادي: "لويس دياز لاعب يتمتع بخبرة دولية، وجودة هائلة، ومهارات رائعة، وموثوقية كبيرة، وسيساعد فريقنا على الفور. نحن سعداء لأننا تمكنا من جلبه إلى بايرن ميونيخ. تنجح مثل هذه الانتقالات عندما تتناسب كل عناصر الآلة مع بعضها البعض. يمكن لمشجعينا أن يتطلعوا إلى مشاهدة لاعب استثنائي".

هذه هي التقدير الذي يستحقه دياز حقًا، وقد كان عند حسن ظنهم في أول سبعة أشهر له في أليانز أرينا. في غضون ذلك، تراجع ليفربول من بطل إنجلترا إلى متنافس على التأهل إلى الدوري الأوروبي، وكان جاكبو الحلقة الأضعف في الثلث الأخير من الملعب. لقد عاد استبعاد دياز ليلاحق الريدز، الذين ما كان يجب أن يقدموه ككبش فداء.