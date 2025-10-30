الصدمات تتوالى على آرني سلوت .. ليفربول يفقد لاعبه الجديد لـ6 أسابيع بسبب الإصابة

قال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهاية الأسبوع ضد برينتفورد "جيريمي ليس في حالة جيدة. ما أعنيه بذلك هو أنه بالتأكيد لن يشارك اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل. إصابة في أوتار الركبة، وهذا سيستغرق بعض الوقت."
مع احتمال أن تكون إصابة فريمبونج أسوأ مما كان متوقعًا، سيضطر سلوت لقيادة ليفربول في محاولته لاستعادة مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز دون اللاعب الهولندي، الذي واجه بداية صعبة لحياته في أنفيلد، وقد يواجه تحديات أكبر عند عودته إلى الملاعب. بالنسبة لصفقة كانت تشير إلى بداية صيف إنفاق كبير، فقد عكست بدايته البطيئة فترة تأقلم صعبة لمعظم عناصر الفريق.
وقال فريمبونج عند توقيعه للريدز في 30 مايو "سارت الأمور بسهولة كبيرة. جاءني ليفربول وقالوا إن لديهم اهتمام، وبالنسبة لي لم يكن هناك أي تردد، كان قرارًا واضحًا." وأضاف مخاطبًا وكلاءه: "افعلوا ما يلزم، فقط أنجزوا الصفقة."
وتابع اللاعب "جماهير ليفربول، سأعطي كل ما لدي، طاقتي، ومجهودي، وآمل أن نفوز معًا، ونحتفل معًا، ونحقق كل شيء معًا. أنا متحمس جدًا لكوني هنا. شكرًا لكم على قبولكم لي، ولن أخذلكم، وسأعطيكم الطاقة التي ترغبون بها."