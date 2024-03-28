بشرى إلى ليفاندوفسكي .. الانتقال إلى أتلتيكو مدريد يساوي حياة جديدة!

أنباء تربط البولندي بفريق سيميوني، ولكن لن يكون أول من يترك برشلونة نحو مدريد

خرج الصحفي الموثوق "روبن أوريا" مؤخراً وربط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الصيف المقبل عقب التقارير العدة حول رغبة برشلونة بالتخلص من البولندي بالنظر لتقدمه في العمر وتراجع مستواه.

صاحب الخمسة وثلاثين عاماً قد يكون سجل 20 هدفاً وصنع تسعة بكل المسابقات حتى الآن، ولكن في إجمال الموسم بدأ يظهر علامات تراجع المستوى، وليس بنفس المهاجم القناص والفتاك في منطقة الجزاء.

إذا حدث وانتقل ليفا من برشلونة نحو أتلتيكو لن يكون الأول، إذ سبقه قائمة يتشارك أفرادها جميعاً بأنهم نجحوا في إحياء مسيرتهم في العاصمة مدريد بعد أن كانت كتالونيا وشيكة على كتابة شهادة وفاتهم الكروية.