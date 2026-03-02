"ليس من الممتع مشاهدته" - آرني سلوت يشكو من هوس الدوري الإنجليزي الممتاز بالكرات الثابتة، بينما يتوقع مدرب ليفربول أن الوضع لن يتغير لمدة تصل إلى 10 سنوات

وصل الجدل حول هيمنة الكرات الثابتة إلى ذروته بعد عطلة نهاية أسبوع احتل فيها متخصصو الكرات الثابتة مركز الصدارة. بينما فاز ليفربول على وست هام 5-2 بثلاثة أهداف من ركلات ركنية، كان أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا هو الأكثر تعرضًا للانتقاد. تقدم الغانرز بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب بعد فوزه 2-1 على تشيلسي، وهو نتيجة تعتمد كليًا على براعة الفريق في تنفيذ الركلات الركنية. مع 16 هدفًا من الركلات الركنية هذا الموسم، عادل فريق شمال لندن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم واحد، مما أثار الجدل حول ما إذا كان "Set Piece FC" هو النموذج الجديد للنجاح.

في حين أن تعليقات سلوت قد تبدو وكأنها شكوى من أحد المتشددين، إلا أن أحدث البيانات تشير إلى أنه لا يتخيل فقط حدوث تغيير في جوهر اللعبة، حيث ترسم الأرقام صورة لدوري أصبح يعتمد على الكرات الثابتة. وفقًا لـ Opta، فإن 17.6٪ من جميع الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم جاءت من ركلات ركنية. لوضع ذلك في منظوره الصحيح، فإن 138 من أصل 783 هدفًا تم تسجيلها كانت نتيجة لركلات ركنية، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في تاريخ المسابقة.