"ليس من الطراز العالمى" .. ساكا والانتقاد "القاسي" الصحيح من أسطورة مانشستر يونايتد!

هل ساكا من الطراز العالمى أم لا؟

انتقد أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، أداء نجم فريق آرسنال بوكايو ساكا، هذا الموسم، وأثارت تصريحاته جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلت جماهير الجانرز حول هل بطلهم المحلي بوكايو ساكا من الطراز العالمي؟.

وقال فرديناند: "أعتقد أن ساكا كان لا يصدق ويحتاج إلى القليل من الراحة، لأنه الآن ليس من الطراز العالمي وأنا أتحدث عن المراحل الجوهرية فى مسيرة اللاعب، ساكا مميز ولكنه لم يصبح من الطراز العالمي حتى الآن".

ويجيب موقع "جول" فى التقرير التالى عن سؤال هل ساكا، لاعبًا من الطراز العالمى أم لا؟ على النحو التالى:-