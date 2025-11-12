أكد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن أنه لا يملك "خطة بديلة" في الوقت الحالي، بينما يترقب تجديد عقده مع نادي برشلونة، رغم الغموض الذي يحيط بمستقبله بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على دوره في الفريق.
"ليس لدي خطة بديلة" .. أندرياس كريستنسن ينتظر عرضًا من برشلونة لتجديد عقده!
كريستنسن لم يعد مهمًا لهانزي فليك
عاد كريستنسن ليكسب ثقة المدرب الجديد هانزي فليك مع اقتراب موسم 2024-2025، بعد أن غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر العرقوب ومشاكل عضلية.
وشارك المدافع الدنماركي في ست مباريات فقط، جميعها جاءت في نهاية الموسم، منها اثنتان كأساسي، حيث أبدى حماسه الكبير للعودة إلى الملاعب.
وفي خطوة لافتة قبل انطلاق الموسم الحالي، قرر برشلونة بيع المدافع المخضرم إينيجو مارتينيز إلى نادي النصر السعودي، بعد أن أقر اللاعب السابق لأتلتيك بيلباو بعدم قدرته على الحفاظ على مستواه في الليجا.
ورغم أن رحيل مارتينيز فتح نظريًا الباب أمام كريستنسن للعب بجوار الشاب المتألق باو كوبارسي، إلا أن الدنماركي لم ينجح بعد في تثبيت نفسه ضمن التشكيلة الأساسية. فقد شارك في عشر مباريات فقط بجميع المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 342 دقيقة، ولم يبدأ سوى ثلاث مباريات، علمًا بأنه غاب عن الملاعب لمدة أسبوعين الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية في الساق.
- AFP
لا يوجد تجديد في الأفق لكريستنسن
تتزايد المؤشرات داخل نادي برشلونة نحو عدم تقديم عقد جديد للمدافع كريستنسن، البالغ من العمر 29 عامًا، خاصة إذا لم يحصل على دقائق لعب كافية تحت قيادة المدرب هانزي فليك خلال ما تبقى من الموسم.
وتشير تقارير متعددة، إلى أن النادي الكتالوني لا يخطط للإبقاء على كريستنسن بعد صيف 2026، رغم رغبة اللاعب الواضحة في الاستمرار في كتالونيا.
وفي تصريحات الشهر الماضي، تجنب المدير الرياضي للنادي، ديكو، الإدلاء بأي موقف حاسم بشأن مستقبل كريستنسن، لكنه لم يغلق الباب تمامًا أمام إمكانية التجديد.
وقال في حديثه لـ"موندو ديبورتيفو": "نحن نأخذ أندرياس خطوة بخطوة. لقد كان لديه سنة أولى رائعة. ثم، الإصابات أثرت عليه بشكل كبير. سنرى كيف يذهب هذا الموسم ونتحدث. إنه لاعب رائع. ولا يتعين علينا تجديد عقود جميع اللاعبين في أكتوبر".
كريستنسن ليس لديه "خطة بديلة"
في مقابلة مع صحيفة Tipsbladet، كشف المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن أن نادي برشلونة لم يتواصل معه حتى الآن بشأن تمديد عقده، مؤكدًا أن ذلك لا يشكل مصدر قلق بالنسبة له. وقال: "لا، حقاً لا. لا أعتقد ذلك. أعتقد أننا في وضع جيد وبالفعل، لا يوجد شيء يمكن أن يغير ما أفعله في حياتي اليومية. بالطبع، يرغب الشخص في حل الأمور ومعرفة ما يحدث، لكنه ليس شيئًا يغير حالتنا المزاجية خلال الأيام، ولا شيئًا نتحدث عنه باستمرار".
وأضاف كريستنسن أنه يركز على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، دون أن يشغل نفسه بمسألة التجديد: "بالطبع لدينا رغبات، كلنا لدينا، لكنها ليست شيئًا أفكر فيه يوميًا. أحاول أن أفعل ما بوسعي في الملعب، وآمل أن يكون ذلك كافيًا لي لأبقى هناك."
وأشار إلى أن وكيله يتولى متابعة الأمور الإدارية المتعلقة بمستقبله: "إذا كان هناك شيء يحتاج إلى القيام به، فهو بالطبع سيفعله. أود أن أعرف ما يحدث، لكنني أفضل التركيز على ما يمكنني فعله، وهو الأداء في الملعب".
وعند سؤاله عن موقف برشلونة من التجديد، أجاب: "آه، لا، ليس لدي أي فكرة. ليس بعد. ببساطة أختار التركيز على كوني جزءًا من الفريق واللعب بقدر ما أستطيع. آمل أن يكون هذا هو النتيجة النهائية، لكن يجب أن أتقبل الأمور كما تأتي، في الوقت الحالي."
وحول إمكانية الانتقال إلى دوري آخر كلاعب حر في الصيف المقبل، كان كريستنسن حاسمًا: "على الإطلاق. لا خطة باء".
- Getty Images Sport
هل سيعود كريستنسن إلى الدنمارك؟
المدافع السابق لتشيلسي، في نفس المقابلة، تم سؤاله أيضًا عن إمكانية العودة إلى بروندبي في الدنمارك. أجاب كريستنسن: "في عالم مثالي، أرغب في إنهاء مسيرتي في بروندبي، لكن ذلك يعتمد أيضًا على اللحظة التي أكون فيها في حياتي وما تقوم به عائلتي. أشعر أن لدي الكثير لأقدمه؛ لدي 29 عامًا وما زلت أستطيع المنافسة".
وأضاف: "في هذا العمر، يعتمد الأمر كثيرًا على الوضع، لذا من الصعب التأكيد. أكرر، في عالم مثالي أود أن يحدث ذلك، ولكن إذا لم يحدث، لن أكون غاضبًا ولا حزينًا. يعتمد الأمر على وضع عائلتي وأدائي كلاعب".