"ليس لدي خطة بديلة" .. أندرياس كريستنسن ينتظر عرضًا من برشلونة لتجديد عقده!

عاد كريستنسن ليكسب ثقة المدرب الجديد هانزي فليك مع اقتراب موسم 2024-2025، بعد أن غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر العرقوب ومشاكل عضلية.

وشارك المدافع الدنماركي في ست مباريات فقط، جميعها جاءت في نهاية الموسم، منها اثنتان كأساسي، حيث أبدى حماسه الكبير للعودة إلى الملاعب.

وفي خطوة لافتة قبل انطلاق الموسم الحالي، قرر برشلونة بيع المدافع المخضرم إينيجو مارتينيز إلى نادي النصر السعودي، بعد أن أقر اللاعب السابق لأتلتيك بيلباو بعدم قدرته على الحفاظ على مستواه في الليجا.

ورغم أن رحيل مارتينيز فتح نظريًا الباب أمام كريستنسن للعب بجوار الشاب المتألق باو كوبارسي، إلا أن الدنماركي لم ينجح بعد في تثبيت نفسه ضمن التشكيلة الأساسية. فقد شارك في عشر مباريات فقط بجميع المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 342 دقيقة، ولم يبدأ سوى ثلاث مباريات، علمًا بأنه غاب عن الملاعب لمدة أسبوعين الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية في الساق.

