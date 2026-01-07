"ليس لدينا أموال!" .. جورج جيسوس يحرج النصر أمام الجميع بسبب صفقة عبدالله الحمدان

وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي مقطع فيديو للبرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك أثناء استعداده لمغادرة القاعة، بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة القادسية.

الفيديو الذي نشره الجدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء؛ يظهر توجه الإعلامي الرياضي النصراوي الآخر سعود الصرامي نحو جيسوس، لتحيته والسلام عليه.

وأثناء السلام على جيسوس؛ أخذ الصرامي يُطالب المدير الفني البرتغالي المخضرم، بعدم التعاقد مع مهاجم نادي الهلال الدولي عبدالله الحمدان.

وكل التقارير المحلية تؤكد اتفاق النصر مع الحمدان، بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال؛ وذلك لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكلٍ رسمي.