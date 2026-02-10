"ليس صحيحًا على الإطلاق" - مارك أنتوني يتطرق إلى الخلاف العائلي بين عائلة بيكهام بعد ادعاءات زفاف بروكلين "المحطم"

وقد ادعى دي جي فات توني، الذي كان حاضراً في حفل الزفاف المعني، أن الموسيقي والممثل الأمريكي أنتوني دعا فيكتوريا إلى المسرح للرقص بدلاً من بيلتز، حيث دعا "أجمل امرأة في القاعة" إلى التقدم.

يدعي بروكلين أن والدته "اختطفت" رقصته الأولى وأدت أداءً "غير لائق للغاية" أمام الضيوف المجتمعين. قال: "لم أشعر أبدًا بمثل هذا الانزعاج أو الإذلال في حياتي كلها".

وقد رد أنتوني الآن على هذه الادعاءات، قائلاً إنها "بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، بينما رد على الدور الذي يُزعم أنه لعبه في سلسلة من الأحداث المؤسفة. وقال الزوج السابق لنجمة البوب والممثلة جينيفر لوبيز لمجلة The Hollywood Reporter: "ليس لدي ما أقوله عما يحدث مع العائلة.

إنهم عائلة رائعة جدًا. أعرفهم منذ قبل ولادة الأطفال. أنا عراب كروز. أنا قريب جدًا من العائلة. لكن ليس لدي ما أقوله عن ما حدث هناك".