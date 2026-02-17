AFP
"ليس شيئًا يستحق الاحتفال" - جوان جارسيا يرفض لقب "أفضل لاعب في المباراة" بعد هزيمة برشلونة في اللحظات الأخيرة أمام جيرونا
غارسيا يدق ناقوس الخطر بشأن نقاط الضعف الدفاعية
بعد تجاوز خيبة أمل إضاعة لامين يامال لركلة جزاء في الشوط الأول، تمكن برشلونة من التقدم في الدقيقة 60 عندما سجل المدافع الشاب باو كوبارسي هدفاً. لكن التقدم لم يدم سوى دقيقتين، حيث سجل توماس ليمار هدف التعادل لجيونا مع زيادة ضغط أصحاب الأرض. أنقذ جارسيا فريقه من التخلف في النتيجة بعد عدة تصديات، لكن فران بيلتران تمكن من التسجيل قبل أقل من خمس دقائق على نهاية المباراة، ليمنح فريقه الصغير تقدمًا مفاجئًا. وعلى الرغم من طرد لاعب من الفريق المضيف في الدقائق الأخيرة، تمكن جيرونا من الحفاظ على تقدمه وانتصاره.
في حين أن تألق جارسيا الفردي كان السبب الوحيد لبقاء برشلونة في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان قاسيًا في تقييمه لأداء الفريق الدفاعي. ورفض جارسيا بشكل قاطع الثناء الذي رافق أدائه، موضحًا أن عدد التصديات الكبير هو علامة على وجود مشكلة هيكلية أكبر بكثير تحت قيادة فليك، وليس شرفًا.
وقال بحسرة، واضحاً عليه الإحباط من عدم وجود حماية من خط دفاعه: "نحن نمنح الفرص للخصم بسهولة كبيرة، ونستقبل الأهداف بسهولة كبيرة". "عدد التصديات الكبير ليس أمراً جيداً. ليس هناك ما يستحق الاحتفال إذا كان عليّ القيام بهذا العدد الكبير من التصديات".
وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحسن. نحتاج إلى التحليل. لدينا أسبوع بدون مباراة في منتصف الأسبوع. سيمنحنا ذلك الوقت الكافي لتحليل الأمور بشكل صحيح والعمل عليها. سنحاول التحسن بهدوء. يبدو الوضع أفضل قليلاً من الخلف. نضغط جيداً من موقع ثابت. عندما نفقد الكرة، نحتاج إلى قطع اللعب وارتكاب أخطاء في نصف ملعب الخصم. هم يرتكبون أخطاء ضدنا".
جدل VAR في مونتيليفي
أثارت المباراة جدلاً في الدقائق الأخيرة عندما سجل بيلتران الهدف الحاسم. كان لاعبو برشلونة مقتنعين بأن جول كوندي تعرض لخطأ من قبل كلاوديو إيشيفيري أثناء الهجمة، لكن الهدف تم احتسابه دون مراجعة من قبل الحكم. غارسيا صُدم من عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).
وقال لوسائل الإعلام: "لم أرَ لعب كوندي بوضوح أثناء المباراة. ثم شاهدت الإعادة ورأيت أنه كان هناك خطأ. جول وصل إلى الكرة أولاً. أعتقد أنه كان خطأ. المفاجئ هو أنهم لم يستدعوا الحكم إلى الشاشة. الحكم يمكن أن يخطئ. من المفاجئ أنهم لم يطلبوا حتى من المسؤول مراجعة اللعبة على الشاشة. هذه الأمور تحدث. لا يمكننا التحكم في ذلك، لذا علينا المضي قدمًا".
يامال المهدر والركلة الجزائية الضائعة
كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة تمامًا للزوار لو استغلوا فرصهم في الشوط الأول المثير. سيطر برشلونة على عدد التسديدات لكنه افتقر إلى الدقة المطلوبة لإنهاء المباراة. يامال، الذي عادة ما يكون بطل البلوغرانا، قضى أمسية سيئة حيث سدد الكرة في القائم من ركلة جزاء بعد تعرض داني أولمو لعرقلة.
على الرغم من ثقته بنفسه المعتادة و27 تسديدة للفريق، لم يسجل برشلونة سوى هدف واحد عن طريق رأسية كوبارسي. علق المدافع لاحقًا على الفرصة الضائعة قائلاً: "الجميع شاهد ذلك، لن أعلق على الأمر. لقد رأى الجميع ما حدث. لم نستطع فعل أي شيء من الداخل، لكن لا يجب أن نلوم الحكم؛ علينا أيضًا أن نحسن أنفسنا. كنا نفتقر إلى كل شيء، علينا أن ننتقد أنفسنا. لم تكن مباراة رائعة. علينا أن نتحسن ونستعيد طاقتنا، أمامنا أسبوع طويل".
معضلة هانسي فليك الدفاعية
يواجه فليك الآن أزمة هوية تكتيكية وهو يبحث عن التوازن الدفاعي المناسب للفوز باللقب. في حين أظهر جيرارد مارتن أداءً واعدًا على الجانب الأيسر، إلا أن التماسك الهيكلي العام للخط الخلفي لا يزال هشًا. يجب على المدرب أن يقرر ما إذا كان جواو كانسيلو أو كوندي يوفران أفضل استقرار على الجانب الأيمن، خاصة بعد أن رأى الفريق يتخلى عن فرص عالية الجودة أمام فريق جيرونا الذي كان يحتل المركز الخامس عشر في الجدول قبل بدء المباراة.
تركت تداعيات الديربي الكتالوني برشلونة في حاجة إلى الكثير من المراجعة الذاتية قبل مواجهة ليفانتي يوم الأحد. المطلوب من نادٍ بهذه المكانة هو الحفاظ على المستوى الأمثل كل أسبوع، لكن الكثير من النجوم يقدمون أداءً أقل من المستوى المطلوب حاليًا. بالنسبة لبرشلونة، يجب أن يتحول التركيز مرة أخرى إلى الملعب التدريبي، لأن أي خطأ آخر قد يؤدي إلى اختفاء ريال مدريد من الأفق.
