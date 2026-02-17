"ليس شيئًا يستحق الاحتفال" - جوان جارسيا يرفض لقب "أفضل لاعب في المباراة" بعد هزيمة برشلونة في اللحظات الأخيرة أمام جيرونا

بعد تجاوز خيبة أمل إضاعة لامين يامال لركلة جزاء في الشوط الأول، تمكن برشلونة من التقدم في الدقيقة 60 عندما سجل المدافع الشاب باو كوبارسي هدفاً. لكن التقدم لم يدم سوى دقيقتين، حيث سجل توماس ليمار هدف التعادل لجيونا مع زيادة ضغط أصحاب الأرض. أنقذ جارسيا فريقه من التخلف في النتيجة بعد عدة تصديات، لكن فران بيلتران تمكن من التسجيل قبل أقل من خمس دقائق على نهاية المباراة، ليمنح فريقه الصغير تقدمًا مفاجئًا. وعلى الرغم من طرد لاعب من الفريق المضيف في الدقائق الأخيرة، تمكن جيرونا من الحفاظ على تقدمه وانتصاره.

في حين أن تألق جارسيا الفردي كان السبب الوحيد لبقاء برشلونة في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان قاسيًا في تقييمه لأداء الفريق الدفاعي. ورفض جارسيا بشكل قاطع الثناء الذي رافق أدائه، موضحًا أن عدد التصديات الكبير هو علامة على وجود مشكلة هيكلية أكبر بكثير تحت قيادة فليك، وليس شرفًا.

وقال بحسرة، واضحاً عليه الإحباط من عدم وجود حماية من خط دفاعه: "نحن نمنح الفرص للخصم بسهولة كبيرة، ونستقبل الأهداف بسهولة كبيرة". "عدد التصديات الكبير ليس أمراً جيداً. ليس هناك ما يستحق الاحتفال إذا كان عليّ القيام بهذا العدد الكبير من التصديات".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحسن. نحتاج إلى التحليل. لدينا أسبوع بدون مباراة في منتصف الأسبوع. سيمنحنا ذلك الوقت الكافي لتحليل الأمور بشكل صحيح والعمل عليها. سنحاول التحسن بهدوء. يبدو الوضع أفضل قليلاً من الخلف. نضغط جيداً من موقع ثابت. عندما نفقد الكرة، نحتاج إلى قطع اللعب وارتكاب أخطاء في نصف ملعب الخصم. هم يرتكبون أخطاء ضدنا".