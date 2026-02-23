تصور هذه الحكاية صورة لاعب تجاهل تمامًا فلسفة "المكاسب الهامشية" التقليدية التي تهيمن على العصر الحديث. في حين أن العديد من المحترفين من الدرجة الأولى مهووسون بدورات النوم ومستويات الترطيب والأنظمة الغذائية المعقدة، يبدو أن فاردي ازدهر بفضل مزيج من المنشطات عالية السكر والتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل. على الرغم من ذلك، فإن سجله يتحدث عن نفسه؛ فقد واصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تسجيل الأهداف حتى أواخر الثلاثينيات من عمره، مما يثبت أن جسده قادر على تحمل عبء عمل من شأنه أن يعيق أي لاعب محترف آخر.

ربما يكون طول عمر فاردي هو الجانب الأكثر إثارة للدهشة في هذا الكشف. في حين أن العديد من اللاعبين الذين يعيشون حياة "روك أند رول" يرون مسيرتهم المهنية تتلاشى في أوائل الثلاثينيات من عمرهم، ظل رمز فريق فوكس مرنًا بشكل ملحوظ وخاليًا نسبيًا من الإصابات. لا تزال قدرته على القيام بسباقات سريعة عالية الكثافة وتسديدات دقيقة بشكل منتظم، على الرغم من اعترافه بحبه للسجائر والكافيين، تحير المراقبين وزملائه السابقين على حد سواء. بالنسبة لفاردي، يبدو أن هذه العادات هي الوقود الذهني اللازم للحفاظ على أسلوبه العدواني والملح في اللعب على أرض الملعب.